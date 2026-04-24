El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Salsa con McNamara: el embajador que entendió la música y la cultura como herramienta diplomática

¿Recuerdan el clásico programa de radio “Salsa con Estilo”? Pues el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, el embajador John McNamara, se sentó en La Noche Fantástica con Vicente Moros, Juan Sebastián García y Felipe Reyes a hablar de diplomacia, de cultura y de la vida, y por supuesto se le midió a presentarnos sus 10 canciones de salsa favoritas.

Escuche La Noche Fantástica con John McNamara en Caracol Radio: