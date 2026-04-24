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24 abr 2026 Actualizado 16:42

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Salsa con McNamara: el embajador que entendió la música y la cultura como herramienta diplomática 

El embajador John McNamara, se sentó en La Noche Fantástica con Vicente Moros, Juanse y Felipe Reyes a hablar de diplomacia, de cultura y de la vida.

Salsa con McNamara: el embajador que entendió la música y la cultura como herramienta diplomática

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Caracol Radio

¿Recuerdan el clásico programa de radio “Salsa con Estilo”? Pues el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, el embajador John McNamara, se sentó en La Noche Fantástica con Vicente Moros, Juan Sebastián García y Felipe Reyes a hablar de diplomacia, de cultura y de la vida, y por supuesto se le midió a presentarnos sus 10 canciones de salsa favoritas.

Escuche La Noche Fantástica con John McNamara en Caracol Radio:

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