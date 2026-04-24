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24 abr 2026 Actualizado 19:42

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Mundo indígena y sector empresarial dialogan sobre desarrollo productivo en el segundo Café Cruzado

En el segundo capítulo de Café Cruzado, Edwar Álvarez y Bruce Mac Master ponen sobre la mesa sus visiones sobre productividad en Colombia. Gobernanza, conflicto en el Catatumbo, polarización y consulta previa marcan los ejes de una conversación necesaria.

En el segundo capitulo de Café Cruzado, Bruce Mac Master Y Edwar Álvarez se encuentran para hablar de desarrollo. | Foto: Caracol Radio

En el segundo capitulo de Café Cruzado, Bruce Mac Master Y Edwar Álvarez se encuentran para hablar de desarrollo. | Foto: Caracol Radio

En el segundo capitulo de Café Cruzado, Bruce Mac Master Y Edwar Álvarez se encuentran para hablar de desarrollo. | Foto: Caracol Radio

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En este episodio, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, y Edwar Álvarez, defensor de derechos humanos, ambientales e indígenas del Catatumbo, analizan las implicaciones del desarrollo empresarial en los territorios, en medio de un contexto electoral que abre la puerta para cuestionar la gestión del poder.

A lo largo del diálogo, se hace evidente la necesidad de mantener canales abiertos entre comunidades y sector empresarial, con una participación del Gobierno, especialmente en los procesos de desarrollo que impactan el uso del territorio.

Vea aquí el capítulo completo:

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