Mundo indígena y sector empresarial dialogan sobre desarrollo productivo en el segundo Café Cruzado

En el segundo capitulo de Café Cruzado, Bruce Mac Master Y Edwar Álvarez se encuentran para hablar de desarrollo. | Foto: Caracol Radio

En este episodio, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, y Edwar Álvarez, defensor de derechos humanos, ambientales e indígenas del Catatumbo, analizan las implicaciones del desarrollo empresarial en los territorios, en medio de un contexto electoral que abre la puerta para cuestionar la gestión del poder.

A lo largo del diálogo, se hace evidente la necesidad de mantener canales abiertos entre comunidades y sector empresarial, con una participación del Gobierno, especialmente en los procesos de desarrollo que impactan el uso del territorio.

Vea aquí el capítulo completo: