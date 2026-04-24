Mundo indígena y sector empresarial dialogan sobre desarrollo productivo en el segundo Café Cruzado
En el segundo capítulo de Café Cruzado, Edwar Álvarez y Bruce Mac Master ponen sobre la mesa sus visiones sobre productividad en Colombia. Gobernanza, conflicto en el Catatumbo, polarización y consulta previa marcan los ejes de una conversación necesaria.
En este episodio, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, y Edwar Álvarez, defensor de derechos humanos, ambientales e indígenas del Catatumbo, analizan las implicaciones del desarrollo empresarial en los territorios, en medio de un contexto electoral que abre la puerta para cuestionar la gestión del poder.
A lo largo del diálogo, se hace evidente la necesidad de mantener canales abiertos entre comunidades y sector empresarial, con una participación del Gobierno, especialmente en los procesos de desarrollo que impactan el uso del territorio.
Vea aquí el capítulo completo: