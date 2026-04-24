¿Qué dijo el secretario del interior del Quindío sobre captura de un contratista de la gobernación?

Armenia

En Armenia, la Policía capturó un contratista de la gobernación del Quindío sindicato del delito de homicidio, trabajaba como gestor de convivencia.

A través de un comunicado el secretario del interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez se refirió a la captura de un contratista de la dependencia en las últimas horas en Armenia.

En el comunicado indica que, en relación con las recientes informaciones sobre la captura de Osvaldo Tavera Benítez, la secretaría del interior aclara que “El ciudadano en mención mantiene actualmente un contrato de prestación de servicios profesionales con la Administración Departamental, el cual se venía ejecutando conforme a las obligaciones contractuales establecidas”

El funcionario señaló “Efectivamente, en un procedimiento realizado por parte de la fiscalía y de la Policía, se llevaron a cabo una serie de allanamientos en los municipios de Armenia, Montenegro y Quimbaya, de los cuales dejó o arrojó un número de capturas importantes por delitos como microtráfico, homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, alrededor de 39 capturas. de las cuales 35 obedecen a orden judicial. Dentro de esas 35 se encuentra el señor Osvaldo Tavera Benítez, quien actualmente tenía un contrato de prestación de servicios dentro de la administración departamental en la Secretaría del Interior.

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Aclara además que “al momento del perfeccionamiento del contrato, el contratista cumplió con la totalidad de los requisitos de ley exigidos, incluyendo la verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, sin que se registrara en ese momento ningún tipo de anotación o señalamiento en su contra”

El secretario añadió “Nos sorprendimos por la captura, sin embargo, cada persona es responsable de sus actuaciones y será un juez quien lo condene o lo absuelva de cualquier situación. Mientras tanto el gobierno departamental estará esperando la audiencia de legalización de captura y de medidas para tomar decisiones concretas según lo establecido por la ley 80. Ahora, si se hace hay que decirlo, porque ustedes lo cuentan ahí de que se hace el proceso de que tengan antecedentes y demás y no tenía ningún reporte.

Gestores de convivencia

El secretario del Interior del Quindío, Jaime Andrés Pérez preciso “tenemos alrededor de 55 gestores de convivencia, la gran mayoría son veteranos, otros son líderes sociales. Tenemos un equipo interdisciplinario y cuando le digo líder social, hago relación a Osvaldo porque dentro de los procesos administrativos se tiene como líder social y comunal del barrio Santander.

Tanto así que actualmente él gozaba con el respaldo de la Unidad Nacional de Protección con un hombre de protección quien le daba garantizaba su seguridad e integridad durante más de 3 años.

Entonces, pues como se puede evidenciar, es un reconocido líder social, inclusive reconocido por la misma defensoría del pueblo, quien fue la que instauró en su momento una tutela para que así un juez ordenara el acompañamiento por parte de un hombre de protección de la Unidad Nacional de Protección.