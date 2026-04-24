Ataque sicarial deja un hombre muerto y un niño herido en el barrio Alfonso López de Bucaramanga

Un hecho de violencia se registró este jueves 23 de abril en el barrio Alfonso López de Bucaramanga, donde un hombre perdió la vida tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue identificada como Jefferson Alexander Prada Grimaldos, de 33 años, quien fue trasladado de urgencia a un centro asistencial luego de recibir varios disparos. Aunque ingresó con signos vitales, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

En el mismo hecho resultó herido su hijo menor de edad, de aproximadamente dos años, quien presentó una lesión en el brazo derecho. El menor se encuentra bajo valoración médica.

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Las autoridades indicaron que el ataque fue perpetrado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta de color azul, quienes llegaron al lugar y abrieron fuego contra la víctima indiscriminadamente.

La Policía Nacional adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y esclarecer los móviles de este crimen.