“Mis hijos no quieren volver”, padre de niño herido en campo minado de disidencias Farc en Nariño

Traslado de menores de edad heridos por mina en Olaya Herrera. Foto: Ejército Nacional

“Mis hijos no quieren volver allá”.

Con esa frase, José Eduar Guerrero resumió el miedo y la angustia que dejó la explosión de un campo minado en la vereda Laguna, zona rural de Olaya Herrera, Nariño, donde cuatro niños resultaron heridos mientras jugaban fútbol.

Uno de los menores lesionados es Moisés, de cinco años, hijo de José Eduar, quien permanece internado en el Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde recibe atención especializada. Según su padre, el niño ha sido sometido a varias cirugías para intentar salvarle la pierna izquierda.

“Se encuentra estable. Los médicos están esperando resultados de unos estudios. Ya le han hecho cuatro operaciones en el piecito y están tratando de que no se le pierda”, relató en entrevista con Caracol Radio.

El padre explicó que, además de las graves lesiones físicas, el menor enfrenta secuelas emocionales tras la explosión.

“Él no puede quedarse solo. Cuando se duerme y se siente solo, grita y se asusta. Pide ayuda. Todavía tiene ese trauma”, aseguró.

De acuerdo con información entregada por el Ejército, el campo minado habría sido instalado por integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura señalada de hacer parte de las disidencias Farc.

Guerrero contó que el día de los hechos los niños jugaban fútbol cerca del caserío, mientras varios adultos asistían a una reunión comunitaria.

“Ellos salieron un momentico de la cancha y cuando escuchamos fue la explosión”, recordó.

La familia aseguró que otros dos hijos permanecen en la zona rural al cuidado de una tía, pero también quedaron afectados por el temor generado tras estos hechos.

“Los niños dicen que les da miedo jugar porque piensan que también puede haber otra mina por ahí. Ya no se sienten seguros”, afirmó.

El padre hizo un llamado urgente a las autoridades para recibir apoyo y no tener que regresar al territorio donde ocurrió la tragedia.

“Nosotros no quisiéramos volver allá. Si tuviéramos una ayuda aquí en Cali, nos quedaríamos por las terapias del niño y para estar pendientes de él. Allá vivimos del diario y no tenemos nada”, manifestó.

Actualmente, tres de los cuatro menores heridos continúan recibiendo atención médica en Cali, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades por la instalación de explosivos en una zona frecuentada por la comunidad.