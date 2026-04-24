MinSalud activa vacunación masiva ante alertas sanitarias: habrá jornadas extendidas

Colombia entra en una nueva fase de vacunación masiva. El Ministerio de Salud activó una jornada nacional de inmunización que se desarrollará entre el 25 de abril y el 2 de mayo, en respuesta a las alertas por enfermedades que ya circulan en la región y podrían aumentar en el país.

La estrategia busca evitar brotes y aumentar la cobertura, en un momento clave para la salud pública, marcado por los recientes casos de sarampión, fiebre amarilla, tosferina y el incremento de infecciones respiratorias.

Más puntos, más horarios, más acceso

Durante la jornada estarán habilitados más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país, sin barreras de acceso. Es decir, cualquier persona podrá vacunarse sin importar su afiliación o estatus.

Además, brigadas de salud recorrerán territorios para acercar el servicio a comunidades con dificultades de acceso.

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Uno de los puntos clave de esta jornada será el Gran Vacunatón Nocturno, el 30 de abril entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m., pensado para quienes no pueden asistir en horarios habituales.

¿Quiénes deben y pueden vacunarse?

La jornada prioriza la actualización de esquemas en niños, adolescentes, gestantes, adultos mayores, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud.

También se reforzará la vacunación contra fiebre amarilla y la protección de proximos viajeros a territorios de alto numero de casos de sarampión.

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El Ministerio insiste en que la vacunación es una de las herramientas más efectivas para prevenir enfermedades y salvar vidas. Actualmente, el país cuenta con vacunas que protegen contra más de 30 enfermedades.

Esta jornada hace parte de la Semana de Vacunación de las Américas y busca evitar retrocesos en la protección de la población.