Mindefensa y cúpula de fuerzas militares presiden consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta

Norte de Santander

El creciente aumento de la violencia en la ciudad de Cúcuta, el área metropolitana y la región del Catatumbo motivó la convocatoria a un consejo extraordinario de seguridad encabezado por el ministro de la defensa Pedro Sánchez.

Los miembros de la cúpula de las fuerzas militares también estarán acompañando al jefe de esta cartera ante la magnitud de los hechos violentos que se han venido registrando.

Los hechos más recientes, tres masacres en menos de cinco días, con once muertos y tres heridos, el ataque a una menor de edad y el doble homicidio de una pareja en la vía a El Zulia activaron las alertas sobre los niveles de inseguridad.

A esto se suma la grave situación en la región del Catatumbo, donde la confrontación entre ilegales ha disparado el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores y el secuestro.

Los hechos hoy mantienen disparada la percepción de inseguridad para la ciudad y la región, la zona norte del departamento hoy la más golpeada por los violentos.