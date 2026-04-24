Los caleños se sienten más inseguros en la ciudad, pero quienes son víctimas no están denunciando

El programa Cali Cómo Vamos presentó los resultados de su Encuesta de Percepción Ciudadana 2025, en la que se abordaron temas como seguridad, justicia, cultura ciudadana, educación, empleo y emprendimiento.

En materia de seguridad, los resultados evidencian un deterioro en la percepción de los caleños, quienes además manifestaron insatisfacción con el sistema de justicia.

Según la encuesta, el 57% de los ciudadanos se siente inseguro en la ciudad, mientras que el 23% afirma no sentirse ni seguro ni inseguro. Solo el 19% asegura sentirse seguro en Cali.

El análisis también revela que la percepción de inseguridad varía según el nivel socioeconómico. A menor estrato, mayor sensación de inseguridad, pasa del 48% en estratos altos al 55% en estratos medios y alcanza el 61% en los estratos bajos.

En cuanto a la percepción en los barrios, el 42% de los caleños manifestó sentirse seguro en su entorno cercano, mientras que el 31% se siente inseguro y el 28% mantiene una posición neutral.

De acuerdo con Danny Angarita, director de Cali Cómo Vamos, al comparar los resultados con 2024 se evidencia una caída significativa en la percepción de seguridad. En la ciudad, el porcentaje de personas que se sentían seguras pasó del 31% en 2024 al 19% en 2025.

Una tendencia similar se observa en los barrios. En 2024 se había alcanzado el nivel más alto de percepción de seguridad registrado, con un 57%, pero en 2025 esta cifra cayó al 42%.

Entre los principales problemas de seguridad identificados por los ciudadanos están los atracos callejeros (56%), seguidos por la drogadicción (29%) y la presencia de pandillas o bandas criminales (22%). Este último indicador aumentó frente al 13% reportado en 2024.

Solo el 15% de los caleños afirmó que en su barrio no se presenta ningún problema grave de seguridad. Otros problemas señalados incluyen el tráfico de drogas (16%), el robo de vehículos o de sus partes (15%) y, en menor medida, los asaltos a viviendas, homicidios y afectaciones a negocios.

La encuesta también revela una baja cultura de denuncia. Aunque el 10% de los caleños afirmó haber sido víctima de algún delito en 2025, esta cifra es menor al 20% reportado en 2024, lo que sugiere un subregistro.

En efecto, el 62% de las personas que fueron víctimas de un delito no denunciaron. Quienes más reportaron estos hechos fueron mujeres mayores de 55 años.

“Los dos principales motivos por los que no se denuncia en la ciudad se relacionan con haber denunciado en el pasado y no encontrar solución o la creencia de que al denunciar no ocurrirá nada. Este panorama es complejo, ya que la no denuncia genera una menor exactitud en la caracterización del impacto de los delitos en la ciudad, además refleja una desconfianza en el sistema de justicia, algo que solo beneficia al que delinque” , así lo expresó Danny Angarita director de Cali Cómo Vamos.