Dos mujeres quedaron con quemaduras de consideración por una acumulación de gas en Marinilla

Marinilla- Antioquia

En la mañana de este jueves se reportó una emergencia por una fuga de gas en el sector La Avenida del área urbana del municipio de Marinilla, en el Oriente de Antioquia, donde dos personas quedaron lesionadas y tuvieron que ser trasladadas a un centro médico

Según el capitán Rainaldo Preciado, comandante de bomberos de esta población, el gas natural se acumuló en un local comercial durante toda la noche, al parecer por una fuga de la estufa que trabaja a gas. Cuando las dos personas lesionadas prendieron la estufa en la mañana de este jueves, la chispa generó las llamas que les quemaron parte del cuerpo.

“Ahí resultaron dos femeninas lesionadas con quemaduras de primero y segundo grado, las cuales estos particulares fueron trasladados al hospital local, madre e hija. Bomberos hace, termina de hacer el control de la situación, verifica que no persista la fuga, que no se genere más acumulación de gases”, reportó el socorrista.

El comandante recomendó a las personas que es mejor cerrar primero el paso de gas a los fogones y luego cerrar las manijas de las estufas para garantizar que no queden fugas en los quemadores del energético y que se genere una emergencia.