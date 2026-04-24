Concejales preocupados por deterioro de la seguridad en Cúcuta

Cúcuta.

La situación de seguridad en Cúcuta continúa generando preocupación en el Concejo municipal.

El concejal Alonso Torres advirtió sobre el aumento de los hechos violentos y la sensación de inseguridad que, según indicó, se ha venido intensificando en la ciudad.

El cabildante señaló que los ciudadanos están siendo testigos de un incremento en homicidios, masacres, robos y extorsiones, lo que ha derivado en un ambiente de incertidumbre y temor.

“Hoy pareciera que vivimos en una ciudad sin control, donde la delincuencia avanza y las respuestas no están a la altura de la gravedad del problema y del panorama actual”, expresó Torres.

En ese sentido, manifestó su inquietud por lo que considera una falta de acciones contundentes desde la administración municipal y por el rol de la Secretaría de Seguridad, cuyas estrategias no han logrado resultados visibles en la reducción de la criminalidad.

Torres también aseguró que desde hace varios meses han venido alertando sobre esta problemática, insistiendo en la necesidad de implementar medidas articuladas y sostenibles que permitan atender de manera efectiva la situación.

“No se trata de discursos ni de fotografías, se trata de proteger la vida y la integridad de las personas”, puntualizó.

El concejal reiteró su llamado a que las autoridades prioricen la seguridad y adopten acciones concretas frente al aumento de la violencia en la ciudad.