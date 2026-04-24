Con 84 admitidos inicia la puja por la Secretaría de la Cámara de Representantes

La Cámara de Representantes anuncia el regreso a la presencialidad para las funciones administrativas, a partir del próximo lunes 21 de junio / Camara de Representantes ( Colprensa )

Caracol Radio conoció el listado oficial de los candidatos admitidos. Se trata de una competencia inédita por la cantidad de admitidos, donde se encuentran candidatos técnicos, funcionarios en ejercicio, excongresistas y hasta el mismo Secretario General de la Cámara. Todos van detrás del alto cargo, clave en el contexto político y electoral actual.

El caso más sensible es, sin duda, el del actual secretario general Jaime Luis Lacouture, quien busca reelegirse. Su candidatura ha encendido las alarmas en sectores políticos y de opinión, no solo por los cuestionamientos que arrastra, sino por su doble rol en el proceso.

Su nombre se vio recientemente involucrado en un escándalo de presunta compra de votos en su departamento: La Guajira. Uno de los vehículos asignados a la Secretaria General fue detenido por las autoridades y en su interior fueron lados fajos de billetes y publicidad del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.

A esto se suman críticas desde el Congreso. El representante a la Cámara Carlos Lozada Vargas, del Partido Liberal, hace varios días cuestionó su gestión durante una sesión, señalando: “Yo quiero preguntarle, presidente, ¿por qué el señor Raúl tiene que fungir permanentemente como secretario de esta corporación si es que él es el subsecretario?”.

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En su intervención, también agregó: “Parece más interesado en pasear a los nuevos congresistas por las instalaciones pidiéndoles el voto a cambio de las oficinas. ¿Eso no es abandono del cargo? ¿Eso no tiene sanciones disciplinarias?”.

Pero el largo listado no solo reúne hojas de vida. Dentro de los admitidos aparecen actuales representantes y excongresistas, como Norbey Marulanda, Cristo, Fernando Niño, Álvaro Leonel Rueda y Ángela María Vergara, lo que ha desatado críticas en un cargo que exige independencia técnica .

Otros de los perfiles que aparecen en la lista de admitidos, se encuentra Pedro Santiago Rodríguez, con experiencia en auditoría electoral y articulación de bancadas; Danilson Guevara quien fue recientemente Secretario General del Concejo de Bogotá; Amparo Yaneth Calderón, actual secretaria de la Comisión Primera; y Raúl Enrique Ávila, subsecretario de la Cámara.

También figuran aspirantes con perfil técnico y académico, como Andrea Carolina Vargas Laverde, experta en derechos humanos, y Daniel Silva Orrego, vinculado a veeduría ciudadana .

La convocatoria se da en medio de un ambiente electoral reciente, tras las elecciones legislativas, donde la Secretaría General juega un papel determinante en la certificación de resultados, el trámite de credenciales y el funcionamiento interno del Congreso.

Una prueba de fuego para el legislativo la elección del nuevo Secretario General.

Vea el listado completo aquí:

Con 84 admitidos inicia la puja por la Secretaría de la Cámara de Representantes Ampliar Con 84 admitidos inicia la puja por la Secretaría de la Cámara de Representantes Cerrar

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