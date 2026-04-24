Capturan a dos hombres con un arma de fuego y una motocicleta tras operativo policial en Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a dos sujetos, quienes tenían en su poder un arma de fuego.

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El operativo se llevó a cabo, a la altura del barrio Boston, en el que las patrullas de vigilancia capturaron a dos sujetos conocidos como ‘el Nico’ y ‘el Pablito’, de 37 y 25 años respectivamente, quienes tenía en su poder un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros y un cartucho para la misma.

Los capturados, quienes se movilizaban en una motocicleta, al parecer, minutos antes habrían intentado cometer un hurto. Alias ‘el Pablito’, resultó lesionado en la pierna derecha durante la persecución, siendo remitido a un centro asistencial donde se recupera bajo custodia policial.

Los capturados presentan nueve (9) anotaciones judiciales como indiciados por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego, capturando 229 personas e incautando 209 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso insistimos en el llamado a la comunidad a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.