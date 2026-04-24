Alianza con Proimágenes Colombia y el FDC fortalece el sector audiovisual en 2026

Entre las actividades destacadas se encuentran:

El miércoles 15 de abril, a las 3:30 p.m., se realizó la socialización del Plan de Acción del Fondo de Desarrollo Cinematográfico (FDC) 2026, en el Patio Central de AECID. Este espacio permitió presentar las principales apuestas, novedades y líneas estratégicas para el desarrollo del cine colombiano. La sesión contó con la participación del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) y fue moderada por Julio César Guzmán, en articulación con el CNACC, Proimágenes y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Asimismo, se rindió un homenaje al reconocido director Víctor Gaviria con la proyección de la película Rodrigo D. No Futuro, a las 10:30 a.m. en el Teatro Adolfo Mejía. Esta actividad se realizó en alianza con Proimágenes Colombia, el FDC y la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar (UNIBAC).

Dentro de la programación también se llevó a cabo un taller de postulación y acreditación a incentivos FFC y CINA – Ley 1556, en la Sala Taller de AECID, en alianza con la Comisión Fílmica Colombia y Proimágenes Colombia. Este espacio brindó herramientas clave para el acceso a mecanismos de financiación e incentivos para la producción audiovisual.

Finalmente, se desarrolló un encuentro entre el CNACC y representantes del sector cinematográfico, propiciando un diálogo directo sobre las necesidades, retos y oportunidades de la industria, en alianza con Proimágenes Colombia y el FDC.

Estas actividades reafirman el compromiso conjunto por consolidar una industria audiovisual sólida, inclusiva y abierta a nuevos talentos, promoviendo el crecimiento sostenible del cine colombiano.