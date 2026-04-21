Denuncian que más de 5 mil deportistas entrarán a San Andrés sin pagar tarjeta de turismo, ¿por qué?

La polémica surge a propósito de una decisión tomada en el marco del desarrollo de la XVII Vuelta Atlética a la Isla de San Andrés, una carrera que contará con la participación de más de 5.400 deportistas el próximo 22 de abril.

Y es que pese a la Ordenanza 001 de 2026, vigente desde el 7 de enero, la cual establece el cobro de la tarjeta de turismo para todas las personas que ingresen al archipiélago (salvo excepciones específicas que no incluyen eventos deportivos), los corredores fueron exonerados del pago de la misma, lo que representa más de $800 millones.

Juan Camilo Olaya, abogado, deportista y ciudadano inconforme, explicó en 6AM W que las excepciones establecidas por la norma son únicamente para “servidores públicos, diplomáticos o algunos profesionales de salud”, no para atletas.

“La pregunta que nos hacemos es: si no hay excepciones para los atletas, ¿entonces por qué va a haber beneficio para una carrera en específico? [...] o todos en la cama o todos en el suelo“, explicó.

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Vale la pena mencionar que hasta hace poco seguía vigente la Ordenanza 017 de 2005, la cual establecía la exoneración de pago de tarjetas de turista a algunas delegaciones deportivas y culturales.

Ante esto, Juan Camilo añadió que este conflicto específico está relacionado directamente “a la nueva ordenanza que lo que hace es prohibir las excepciones. Ahora la regla es diferente”.

Austin Gordon Fox, director de la Oficina de Control de Circulación y Residencia de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (OCCRE), fue el responsable de firmar dicha exoneración.

Según explicó, el Club Olimpus, organizadores de la carrera, “solicitó aval por parte de Secretaría de Deporte y la OCCRE para dicha exoneración” el 30 de octubre de 2025, por lo que el trámite se habría llevado a cabo antes de la vigencia de la nueva ordenanza.

El director añadió que hay una “confusión frente a una solicitud de aclaración” que habrían pedido los encargados de la carrera el pasado 20 de enero.