Nueva balacera en Bogotá dejó una persona herida: hubo enfrentamiento entre delincuentes y policías

Este miércoles, 22 de abril, se registró un nuevo tiroteo en Bogotá. El hecho inició sobre las 4:30 p.m. en la localidad de Teusaquillo, cuando dos sujetos presuntamente estaban cometiendo un delito cuando iban en una motocicleta.

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Una vez los presuntos delincuentes se percataron de la presencia de la Policía sacan un arma de fuego y es entonces cuando inicia una persecución hasta la localidad de Santa Fe. Sobre la Av. Calle 19 con carrera 13 se registró un intercambio de disparos.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, una persona que iba en una motocicleta resultó lesionada en medio del intercambio de disparos y fue trasladado al hospital Santa Clara, sin embargo, no tiene heridas de gravedad.

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La policía ya inició las investigaciones para ubicar con estos presuntos ladrones. Se basa en las características de la motocicleta y de los sujetos para dar con su paradero lo antes posible.