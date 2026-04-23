Medellín inicia la formulación de su primera Política Pública de Bienestar Animal

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha puesto en marcha la construcción de una política pública integral destinada a garantizar los derechos y la protección de los animales en el territorio. Este instrumento busca consolidar la visión de los animales como seres sintientes y establecer un marco de gobernanza que vincule a la administración distrital con la ciudadanía, priorizando la prevención del maltrato y la coexistencia armónica tanto en zonas urbanas como rurales.

Esta iniciativa no solo se limita a los animales de compañía, como perros y gatos, sino que se extiende a los animales de producción y a la biodiversidad silvestre. El objetivo principal es cumplir con los estándares legales nacionales que reconocen la sentencia animal, garantizando condiciones de vida dignas y un trato adecuado que proteja su integridad física y emocional.

Aunque la ciudad cuenta con un sistema robusto de atención, como el Centro de Bienestar Animal La Perla, la Secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz Saldarriaga, señaló que el espíritu de la nueva política es pasar de un modelo de reacción a uno de prevención.

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Actualmente, los esfuerzos se concentran en el rescate de animales vulnerables o víctimas de maltrato; sin embargo, la meta es que estas situaciones se reduzcan al mínimo mediante el fortalecimiento de la cultura del cuidado en los barrios, las familias y las instituciones educativas.

La política también contempla una apuesta ambiciosa por la renaturalización de Medellín. Esto incluye la recuperación de la conectividad ecológica a través de corredores verdes para generar más hábitats para la fauna silvestre.

Para mitigar riesgos como el atropellamiento en las vías, el Distrito trabaja en una mesa conjunta con las secretarías de Movilidad e Infraestructura Física para el diseño e implementación de pasos de fauna elevados y subterráneos, asegurando rutas seguras para las especies que habitan y transitan por la ciudad.

Para garantizar la sostenibilidad de este proyecto, la administración distrital impulsa una estrategia de educación y empatía animal que llega a escuelas y colegios. Esta formación incluye pedagogía sobre las libertades de los animales, cuidados veterinarios básicos y denuncias contra el maltrato.

Esta política se apoya en una red institucional que involucra al Consejo de Medellín, organizaciones sociales, el DAGRED y entidades como el ICA, asegurando que la protección animal sea un pilar transversal en la gestión de emergencias y en la planificación del desarrollo urbano.