Medellín acoge la tercera edición del Alternativa Film Festival y sus narrativas de cambio social

Medellín

Nacido en 2023 bajo una estructura sin ánimo de lucro, el Alternativa Film Festival llegó a la capital antioqueña con el objetivo de ser un gran punto de encuentro internacional, para apoyar a cineastas cuyo trabajo posee el potencial de generar cambios positivos en el mundo.

Este festival trasciende la muestra cinematográfica tradicional para convertirse en una competencia de alto nivel que busca historias de Asia, África y Latinoamérica, con el fin de desafiar la hegemonía de las salas de cine comerciales y poner el foco en realidades profundas de la humanidad.

Bajo la premisa de “películas que viajan, historias que transforman”, se busca a directores de regiones emergentes para que encuentren la visibilidad internacional que a menudo les es esquiva, y en 2026, Medellín ha sido elegida como sede por su rol estratégico como referente cultural y creativo, convirtiéndose en el escenario ideal para el encuentro entre la industria cinematográfica y la conversación pública.

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La programación del festival destaca títulos que abordan desafíos contemporáneos, tales como La hija del cóndor y Un mundo frágil y maravilloso. Asimismo, la selección oficial incluye producciones colombianas de proyección internacional, como Piedras preciosas del director Simón Vélez, una obra que tras su paso por circuitos europeos llega para fortalecer el diálogo local. Cada cinta seleccionada debe cumplir con el rigor artístico y el compromiso de impacto social, asegurando que el festival sea una ventana para el talento comprometido con la transformación social.

Como iniciativa de impacto social, el festival se enfoca en ampliar la audiencia de cineastas que trabajan con presupuestos limitados, pero con narrativas poderosas. Al integrar cine, industria y reflexión ciudadana, el Alternativa Film Festival no solo exhibe películas, sino que busca construir una infraestructura de apoyo sostenible para los creadores que están redefiniendo el lenguaje audiovisual desde las periferias geográficas y culturales.

Todos los interesados podrán disfrutar de este gran festival hasta el jueves 30 de abril, día en el que se llevará a cabo la gala de premiación, que dará reconocimiento a todos esos grandes trabajos que hicieron parte del amplio catalogo de películas y cortos que estuvieron en competencia, resaltando su gran labor como generadores de conciencia social a través del séptimo arte.