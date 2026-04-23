“Me dolió bastante”: Fariba Sheikhan responde a Isabel Díaz Ayuso y defiende la realidad de Irán
Fariba Sheikhan, actriz vasca e iraní, habla sobre la guerra en Oriente Medio en la que está atrapada parte de su familia.
“Me dolió bastante”: Fariba Sheikhan responde a Isabel Díaz Ayuso y defiende la realidad de Irán
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La actriz Fariba Sheikhan, conocida por su participación en la película “The Covenant” de Guy Ritchie, así como en series como “Salvador” y “La Unidad”, ofreció en 6AM W de Caracol Radio una perspectiva íntima y personal sobre Irán, su país de origen paterno.
Con raíces vascas por parte de su madre y un padre iraní, Sheikhan se ha convertido en una voz importante para desmitificar las percepciones externas sobre la nación persa.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...