Irán interceptó dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos buques portacontenedores que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump extendió indefinidamente el alto al fuego para dar más tiempo a las negociaciones de paz.

Dos organismos de vigilancia de la seguridad marítima con sede en el Reino Unido confirmaron que tres buques comerciales reportaron incidentes con lanchas patrulleras en el estratégico paso, cuyo control se disputan las fuerzas estadounidenses e iraníes.

“La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores”, señaló el ejército ideológico iraní en un comunicado, agregando que “fueron incautados (...) y dirigidos a la costa iraní”.

Identificaron un barco como “MSC-FRANCESCA”, que dijeron pertenecía “al régimen sionista” en referencia a Israel, y el otro como “EPAMINONDAS”.

El sitio de seguimiento Marine Traffic mostró las últimas posiciones conocidas de ambos buques cerca de la costa iraní del estrecho, al noreste de Omán.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO había informado anteriormente de que una lancha iraní disparó el miércoles contra un buque portacontenedores frente a las costas de Omán, y que también se produjeron disparos contra un barco frente a las costas de Irán.

La empresa de seguridad británica Vanguard Tech identificó este último como el buque portacontenedores Euphoria, con bandera panameña, y señaló que “atravesaba el estrecho de Ormuz hacia el exterior”.

Estados Unidos intenta bloquear los buques que se dirigen hacia y desde los puertos iraníes, mientras que Teherán dijo que los barcos deben solicitar permiso para salir o entrar en el Golfo a través de Ormuz, una ruta por la que, en tiempos de paz, transita una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas.

“Avance importante”

Antes de estos incidentes Donald Trump anunció que había extendido la tregua tras una solicitud de Pakistán y subrayó la necesidad de permitir que el “fracturado” gobierno iraní elabore una propuesta para poner fin a la guerra.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, celebró la prórroga, y el jefe de la ONU, António Guterres, la consideró como un “avance importante hacia la desescalada”, según un comunicado de su portavoz.

Desde el inicio del conflicto, desatado el 28 de febrero por ataques israeloestadounidenses contra Irán, hubo una ronda de negociación fallida en Islamabad y se intenta celebrar otra para poner fin a un conflicto que ha matado a miles de civiles, principalmente en Irán y Líbano, y estremece la economía mundial.

Pese a los esfuerzos diplomáticos de Pakistán, el futuro de las conversaciones de paz mediadas por este país sigue siendo incierto.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que el vicepresidente JD Vance no viajaría a la capital pakistaní para una nueva ronda de negociaciones, como estaba previsto inicialmente.

Irán, por su parte, nunca anunció si había decidido enviar una delegación, y los expertos afirman que su falta de compromiso fue una forma de presionar a Washington.

Misión para el estrecho de Ormuz

A pesar de la prolongación del alto el fuego, Donald Trump insistió en que Estados Unidos continuaría bloqueando los puertos iraníes y afirmó en un mensaje que Irán estaba “colapsando” debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

El ministro iraní de Agricultura, Gholamreza Nouri, afirmó que “la seguridad alimentaria nacional está garantizada”.

Reino Unido y otros aliados de Estados Unidos ya comunicaron a Washington que no se sumarían a ninguna iniciativa militar destinada a reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el Ministerio de Defensa británico anunció que acogerá desde este miércoles a militares de unos 30 países para debatir durante dos días la formación de una misión liderada junto a Francia con el fin de proteger la navegación en este paso.

Un muerto en Líbano

En el otro frente de la guerra, nuevas conversaciones directas entre Israel y Líbano deben celebrarse el jueves en Washington, según el gobierno estadounidense.

Al igual que las primeras, del 14 de abril, se llevarán a cabo a nivel de embajadores.

Según la agencia oficial libanesa Ani, un ataque aéreo israelí mató a una persona e hirió a otras dos en la región libanesa de Becá el miércoles.

Según un balance oficial comunicado el martes, 2.454 personas han muerto en el Líbano en seis semanas de guerra