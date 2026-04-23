Llega a Neiva feria de servicio para usuarios de telefonía celular

Neiva

Este espacio busca acercar a la comunidad con los operadores de servicios de comunicaciones, como telefonía fija y móvil, internet y televisión por suscripción, para resolver inquietudes de manera directa. La jornada está diseñada para evitar trámites complejos y largas esperas, facilitando el acceso a soluciones rápidas y efectivas.

La feria se realizará este viernes 24 de abril en el centro comercial Los Comuneros, en la Casa del Consumidor, en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Durante la jornada, los asistentes podrán presentar quejas relacionadas con facturación indebida, cobros no autorizados, suspensión del servicio, incumplimiento de lo contratado o dificultades para cancelar contratos.

Según Tatiana Luque, de La Superintendencia de Industria y Comercio, afirmó que “los ciudadanos recibirán orientación sobre cuándo pueden solicitar compensaciones por fallas en el servicio o en qué casos no es procedente una facturación. Asimismo, contarán con la presencia de operadores de telefonía celular, quienes atenderán directamente a los usuarios”.

En lo corrido del año, la Casa del Consumidor ha registrado más de 250 casos relacionados con fallas en la calidad del servicio, problemas de cobertura, inconvenientes en la facturación e incumplimientos contractuales. Esta feria no solo abordará temas de comunicaciones.