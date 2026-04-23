JUANES, Artista Leyenda de Nuestra Tierra: homenaje a una vida que transformó la música

Los Premios Nuestra Tierra 2026 anuncian con orgullo el reconocimiento como Artista Leyenda de Nuestra Tierra que se entregará a JUANES en la ceremonia del próximo 14 de mayo en el Teatro Colsubsidio.

Credito: Universal Music Group Ampliar Credito: Universal Music Group Cerrar

Con casi tres décadas de carrera como solista, JUANES ha llevado el nombre de Colombia a los escenarios más importantes del mundo.

Construyendo un legado que une rock, pop y raíces latinoamericanas con una identidad única.

Canciones como A Dios le Pido, La Camisa Negra y Es por Ti se han convertido en himnos universales, consolidándolo como uno de los artistas más influyentes de la música en español.

Con 29 premios Grammy y Latin Grammy, es junto con Shakira el latinoamericano con más galardones de este tipo para un artista solista.

En 2019 fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación, reafirmando su impacto global.

En los Premios Nuestra Tierra, JUANES ha acumulado más de una decena de reconocimientos en categorías como Mejor Artista Rock/Alternativo, Álbum del Año y Canción del Año, reflejando su vigencia y capacidad de reinventarse.

Además, ha colaborado con figuras como Juan Gabriel, Mon Laferte, Bomba Estéreo, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Morat y Los Ángeles Azules, alcanzando más de 20 billones de reproducciones a lo largo de su carrera.

Más allá de los premios, su legado se mide en la huella emocional y cultural que ha dejado en generaciones enteras.

A través de la Fundación Mi Sangre, ha trabajado por la paz y la reconciliación, beneficiando a más de tres millones de colombianos y demostrando que el arte puede ser un vehículo de transformación social.

El próximo 14 de mayo, los Premios Nuestra Tierra rendirán homenaje a una leyenda que sigue escribiendo no solo su historia, sino la de todos los que se han dejado cautivar por su música y sus letras.

Como él mismo lo ha expresado: “esto apenas empieza”.