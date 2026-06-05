SENA abrió Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia 2026 en Bolívar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) abrió inscripciones para la III Convocatoria Abierta de Formación Ocupacional y Tecnológica en modalidad Presencial y a Distancia 2026, una oportunidad de acceso a formación gratuita que ofrece más de 67 mil cupos en programas orientados al fortalecimiento de competencias para el trabajo y el emprendimiento en diferentes sectores productivos del país.

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La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, incluyendo población campesina, personas con discapacidad, comunidades NARP, indígenas, población LGBTIQ+ y mujeres. También podrán participar ciudadanos extranjeros residentes en el país que cuenten con situación migratoria regularizada.

“Esta convocatoria representa una oportunidad para acceder a formación gratuita en diferentes regiones del país. Las inscripciones estarán habilitadas del 5 al 9 de junio, mientras que la aplicación de la fase I o pruebas web se realizará los días 16 y 17 de junio, proceso importante para garantizar la matrícula e iniciar formación”, explicó Yecid Torres, profesional de la Dirección de Formación Profesional del SENA.

La convocatoria está organizada en niveles de Formación Tecnológica y Formación Ocupacional. En el nivel tecnólogo se dispondrán 21.660 cupos en programas relacionados con gestión, tecnología, ambiente, turismo y mercadeo.

Entre los programas con mayor número de cupos se encuentran Gestión Contable y de Información Financiera, Análisis y Desarrollo de Software, Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión, Gestión Documental, Prevención y Control Ambiental, Desarrollo de Procesos de Mercadeo, Guianza Turística y Gestión Empresarial.

Por su parte, la Formación Ocupacional incluye programas en niveles técnico, auxiliar, operario y profundización técnica.

El nivel técnico concentrará el mayor número de cupos con 41.670 oportunidades en áreas como asistencia administrativa, cocina, programación de software, recursos humanos, sistemas teleinformáticos, logística y procesos contables y financieros.

Asimismo, el nivel operario contará con 2.150 cupos en programas relacionados con confección industrial, cuidado estético, instalaciones eléctricas y operación de maquinaria, mientras que el nivel auxiliar dispondrá de 1.605 cupos en programas como cocina, promotor de salud, promoción de productos, alistamiento de cargas y servicios de apoyo al cliente.

Entre los requisitos generales para acceder a esta oferta de formación, los aspirantes deben estar registrados previamente en la plataforma betowa.sena.edu.co. Para programas de formación titulada, la edad mínima de ingreso es de 14 años.

En niveles auxiliar, operario y técnico no se exige título académico, mientras que para programas tecnólogos se requiere título de bachiller y certificación de las pruebas Saber 11.