Ibagué le abre las puertas al mundo con la Cumbre Glocal de Economía Circular

Colombia

Con la llegada de varias delegaciones internacionales y cerca de 700 visitantes, Ibagué dio inicio este martes 21 de abril a la Cumbre Glocal de Economía Circular, un evento sin precedentes que se desarrolla en el Museo Panóptico del territorio ibaguereño y que posiciona la ciudad en la agenda global de la sostenibilidad.

Este importante logro es resultado de la gestión liderada por la alcaldesa Johana Aranda, quien desde el inicio de su administración impulsó la postulación de la ciudad y articuló esfuerzos institucionales para hacer realidad este encuentro internacional, que se vive por primera vez en el país y en América Latina.

Durante tres días, los expertos, líderes, empresarios y representantes de diferentes países compartirán experiencias y buenas prácticas enfocadas en la transición hacia modelos de desarrollo más sostenibles, generando además un impacto positivo en sectores como el turismo, el comercio y los servicios.

“Ibagué hoy se proyecta ante el mundo como una ciudad que le apuesta a la sostenibilidad y a la innovación. Este evento es una oportunidad para mostrar todo nuestro potencial y seguir construyendo un territorio más responsable con el medio ambiente”, señaló la mandataria de la capital tolimense.

A su vez, la realización de este evento también responde a las apuestas que viene adelantando la administración municipal en materia de eficiencia energética, aprovechamiento de recursos y desarrollo urbano sostenible, consolidando a Ibagué como un referente en estos temas.

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De esta manera, el Museo Panóptico de Ibagué, uno de los escenarios más emblemáticos de esta ciudad, se convirtió en el punto de encuentro para este diálogo global, reflejando la transformación y el avance de Ibagué hacia un futuro más sostenible.