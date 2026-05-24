“La IA no es solo una tendencia, si se enfrenta sin temor, es oportunidad”: Cadena

Manuel del Corral, vicepresidente ejecutivo de Cadena, se refirió durante el Festival del Pensamiento a la labor de la Fundación Juan del Corral democratizando el acceso a la educación en tecnología para los jóvenes de Santa Fe de Antioquia.

“Estamos terminando de formar jóvenes que pasados unos 12 meses de entrenamiento hacen parte del proceso de Cadena, y apoyan a muchos de esos clientes que atendemos a lo largo y ancho del territorio”, señaló el ejecutivo, recordando que la empresa trabaja con al menos 200.000 clientes. Se trata de jóvenes que aprenden, por ejemplo, programación y diseño digital.

Aquí la entrevista.