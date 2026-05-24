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24 may 2026 Actualizado 14:50

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“La IA no es solo una tendencia, si se enfrenta sin temor, es oportunidad”: Cadena

La tecnología, vital en los procesos de la empresa, hoy es oportunidad de desarrollo para miles de jóvenes en el occidente antioqueño. Manuel del Corral lo explicó durante el Festival del Pensamiento.

| Foto: Caracol Radio

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Manuel del Corral, vicepresidente ejecutivo de Cadena, se refirió durante el Festival del Pensamiento a la labor de la Fundación Juan del Corral democratizando el acceso a la educación en tecnología para los jóvenes de Santa Fe de Antioquia.

“Estamos terminando de formar jóvenes que pasados unos 12 meses de entrenamiento hacen parte del proceso de Cadena, y apoyan a muchos de esos clientes que atendemos a lo largo y ancho del territorio”, señaló el ejecutivo, recordando que la empresa trabaja con al menos 200.000 clientes. Se trata de jóvenes que aprenden, por ejemplo, programación y diseño digital.

Aquí la entrevista.

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