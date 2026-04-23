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23 abr 2026 Actualizado 20:32

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El Pulso del Fútbol, 23 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la ausencia de James Rodríguez en el Minnesota United.

ST PAUL, MINNESOTA - MARCH 22: James Rodriguez #10 of Minnesota United FC controls the ball whilst under pressure from Cristian Roldan #7 of Seattle Sounders during the MLS match between Minnesota United FC and Seattle Sounders FC at Allianz Field on March 22, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images)

ST PAUL, MINNESOTA - MARCH 22: James Rodriguez #10 of Minnesota United FC controls the ball whilst under pressure from Cristian Roldan #7 of Seattle Sounders during the MLS match between Minnesota United FC and Seattle Sounders FC at Allianz Field on March 22, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images) / David Berding

ST PAUL, MINNESOTA - MARCH 22: James Rodriguez #10 of Minnesota United FC controls the ball whilst under pressure from Cristian Roldan #7 of Seattle Sounders during the MLS match between Minnesota United FC and Seattle Sounders FC at Allianz Field on March 22, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by David Berding/MLS via Getty Images)
¿Juega mejor América que Nacional? El Pulso del Fútbol, 23 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de James Rodríguez en el Minnesota United. César dijo: “Ganó Minnesota un partido muy importante, pero para nosotros no es una buena noticia, porque no jugó ante Dallas. El técnico piensa que no era el partido propicio para James”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero eso de que no era propicio se lo dijo una persona cercana a usted, pero yo no estoy de acuerdo, porque los buenos jugadores no necesitan tener un partido propicio”.

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