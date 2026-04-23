¿Juega mejor América que Nacional? El Pulso del Fútbol, 23 de abril del 2026 00:00:00 45:14 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la actualidad de James Rodríguez en el Minnesota United. César dijo: “Ganó Minnesota un partido muy importante, pero para nosotros no es una buena noticia, porque no jugó ante Dallas. El técnico piensa que no era el partido propicio para James”. Sobre el tema Steven agregó: “Pero eso de que no era propicio se lo dijo una persona cercana a usted, pero yo no estoy de acuerdo, porque los buenos jugadores no necesitan tener un partido propicio”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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