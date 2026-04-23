“El procurador general de la Nación parece el mudo general de la Nación”: Claudia López

La candidata presidencial, Claudia López, se refirió a la polémica por las denuncias de Angie Rodríguez hacia el Gobierno. / Foto: Suministrada

En medio de la polémica por las declaraciones de la gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, quien acusó a funcionarios del Gobierno por espionaje y extorsión, la candidata presidencial Claudia López arremetió contra el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

“El procurador general de la Nación parece el mudo general de la Nación. ¿Dónde está la Procuraduría para hacer las investigaciones y sanciones?”, dijo.

¿Cuál es su opinión sobre la polémica por los debates presidenciales?

Además, la exalcaldesa de Bogotá enfatizó en la necesidad de que el Gobierno cumpla con las obligaciones de la ley, especialmente en lo que respecta a los debates presidenciales. “Los medios deben organizar los debates sin vetos, y si Iván Cepeda sigue censurando, quedará claro quién no quiere participar”, sostuvo.

“La Ley de Garantías Electorales exige que se realicen por lo menos tres debates con todos los candidatos (…) La ley es para cumplirla”, añadió.

“Si Iván Cepeda censura como candidato, no me imagino lo que haría como presidente”, concluyó.

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