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23 abr 2026 Actualizado 15:52

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Cali

Cortes de agua y trabajos de energía este jueves 23 de abril en Cali y Yumbo

Habrá suspensiones de servicio por mantenimiento de acueducto, energía y alcantarillado.

Cali entre las ciudades intermedias en precio de energía

Cali entre las ciudades intermedias en precio de energía / EMCALI

Cali entre las ciudades intermedias en precio de energía
Cali

Acueducto:

Suspensión de agua en Comuna 11

Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable en los barrios:

  • El Jardín,
  • Urbanización Boyacá,
  • La Esperanza, La Fortaleza
  • San Carlos.

El trabajo se ejecutará entre la calle 25 y la calle 32, desde la carrera 29 hasta la carrera 39.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Suspensión en Yumbo:

También habrá cierre por optimización de redes en el barrio Bolívar (Yumbo), entre la carrera 1 y 1A, desde la calle 10 hasta la calle 13.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.

Reparaciones de acueducto:

Se adelantarán trabajos puntuales en:

  • Gran Limonar
  • Colseguros
  • El Trébol
  • Santa Anita
  • Aguablanca

Trabajo especial en Panamericano:

Se realizará optimización de redes en el barrio Panamericano, entre carreras 48 y 49A, desde la calle 10A hasta la calle 13.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Energía :

Se instalará cable ecológico en el circuito La Merced, en el barrio San Vicente (Comuna 2):

  • Calle 26N entre Av. 2C y Av. 3A
  • Calle 28N con Av. 2B

Suspensión de energía: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Alcantarillado:

Se realizará mantenimiento en:

  • Canal Secundario (Desepaz)
  • Canal Nueva Floresta
  • Lagunas de Charco Azul y El Pondaje

Además, habrá limpieza de sumideros en San Luis etapa II.









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