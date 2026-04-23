Cortes de agua y trabajos de energía este jueves 23 de abril en Cali y Yumbo

Cali entre las ciudades intermedias en precio de energía / EMCALI

Acueducto:

Suspensión de agua en Comuna 11

Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable en los barrios:

El Jardín,

Urbanización Boyacá,

La Esperanza, La Fortaleza

San Carlos.

El trabajo se ejecutará entre la calle 25 y la calle 32, desde la carrera 29 hasta la carrera 39.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Suspensión en Yumbo:

También habrá cierre por optimización de redes en el barrio Bolívar (Yumbo), entre la carrera 1 y 1A, desde la calle 10 hasta la calle 13.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.

Reparaciones de acueducto:

Se adelantarán trabajos puntuales en:

Gran Limonar

Colseguros

El Trébol

Santa Anita

Aguablanca

Trabajo especial en Panamericano:

Se realizará optimización de redes en el barrio Panamericano, entre carreras 48 y 49A, desde la calle 10A hasta la calle 13.

Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Energía :

Se instalará cable ecológico en el circuito La Merced, en el barrio San Vicente (Comuna 2):

Calle 26N entre Av. 2C y Av. 3A

Calle 28N con Av. 2B

Suspensión de energía: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Alcantarillado:

Se realizará mantenimiento en:

Canal Secundario (Desepaz)

Canal Nueva Floresta

Lagunas de Charco Azul y El Pondaje

Además, habrá limpieza de sumideros en San Luis etapa II.































