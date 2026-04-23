Cortes de agua y trabajos de energía este jueves 23 de abril en Cali y Yumbo
Habrá suspensiones de servicio por mantenimiento de acueducto, energía y alcantarillado.
Acueducto:
Suspensión de agua en Comuna 11
Se realizará reposición de válvulas en la red de distribución de agua potable en los barrios:
- El Jardín,
- Urbanización Boyacá,
- La Esperanza, La Fortaleza
- San Carlos.
El trabajo se ejecutará entre la calle 25 y la calle 32, desde la carrera 29 hasta la carrera 39.
Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Suspensión en Yumbo:
También habrá cierre por optimización de redes en el barrio Bolívar (Yumbo), entre la carrera 1 y 1A, desde la calle 10 hasta la calle 13.
Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 9:00 p.m.
Se dispondrá de carrotanque para abastecer a la comunidad.
Reparaciones de acueducto:
Se adelantarán trabajos puntuales en:
- Gran Limonar
- Colseguros
- El Trébol
- Santa Anita
- Aguablanca
Trabajo especial en Panamericano:
Se realizará optimización de redes en el barrio Panamericano, entre carreras 48 y 49A, desde la calle 10A hasta la calle 13.
Suspensión del servicio: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Energía :
Se instalará cable ecológico en el circuito La Merced, en el barrio San Vicente (Comuna 2):
- Calle 26N entre Av. 2C y Av. 3A
- Calle 28N con Av. 2B
Suspensión de energía: 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Alcantarillado:
Se realizará mantenimiento en:
- Canal Secundario (Desepaz)
- Canal Nueva Floresta
- Lagunas de Charco Azul y El Pondaje
Además, habrá limpieza de sumideros en San Luis etapa II.