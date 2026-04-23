Jornada decisiva en la Liga Femenina de Fútbol, los equipos del valle son protagonistas

La Liga Profesional Femenina de Fútbol entra a su recta final en a fase de todos contra todos y en la fecha ocho de 10, América de Cali, Deportivo Cali e Internacional FC Palmira tendrán compromisos importantes para sus aspiraciones en la tabla.

El panorama es positivo para los equipos del Valle. América de Cali comparte el primer lugar con Atlético Nacional con 18 puntos, producto de seis victorias en siete partidos. consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo. El equipo escarlata enfrentará a Real Santander, último en la clasificación, con la posibilidad de mantenerse en el liderato

Por su parte, Deportivo Cali se ubica en la cuarta posición con 14 puntos, y se medirá ante Junior, en un partido que puede permitirle acercarse a los primeros lugares o ceder terreno frente a sus rivales directos. En una situación similar aparece Internacional FC Palmira, que es quinto también con 14 puntos. El equipo vallecaucano recibirá a Fortaleza, que se ubica en la parte baja de la tabla, en un compromiso clave para sostenerse en el grupo de los mejores.

La jornada para los equipos del Valle se jugará así:

3:00 p.m.: América de Cali vs Real Santander

3:30 p.m.: Deportivo Cali vs Junior

4:00 p.m.: Internacional FC Palmira vs Fortaleza

Además, Millonarios y Llaneros cerrarán la jornada a las 5:00 p.m., en un duelo que también puede influir en la parte alta de la tabla.

Con tres equipos dentro de los cinco primeros lugares, el Valle del Cauca mantiene una presencia importante en el campeonato, en una fecha que puede empezar a marcar diferencias en la clasificación.