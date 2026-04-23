América venció a Fortaleza y aseguró su clasificación a Play off de la liga

América de Cali logró una victoria clave al derrotar 2-1 a Fortaleza, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los play off o fase dos de la liga colombiana de fútbol profesional.

El conjunto escarlata abrió el marcador al minuto 24 con anotación de Tomás Ángel, quien marcó su primer gol con el equipo tras una asistencia de Bryan Correa. Sin embargo, el partido se complicó poco después con la expulsión de Daniel Valencia, lo que obligó a América a replegarse y jugar gran parte del encuentro con un hombre menos.

En el segundo tiempo llegó una de las acciones determinantes del compromiso. Al minuto 63, el árbitro sancionó penal tras revisión del VAR por una falta de Cuero sobre Brayan Correa. Yeison Guzmán fue el encargado de ejecutar y amplió la ventaja para el conjunto caleño. Fortaleza descontó en los minutos finales con un gol de Andrés Arroyo al 86, lo que generó suspenso en el cierre del partido, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este resultado, América alcanzó los 30 puntos y se ubicó en la quinta posición de la tabla, confirmando su presencia en la siguiente fase del torneo. Fortaleza, por su parte, quedó en el puesto 15 con 19 unidades y sin opciones de clasificación.

El equipo dirigido por David González ahora enfocará sus esfuerzos en el cierre del todos contra todos, donde enfrentará el clásico ante Deportivo Cali el 25 de abril a las 6:10 pm, con la ausencia de los expulsados Valencia y José Cavadía y posteriormente al Deportivo Pereira el 2 de mayo a las 3.

Además, en el plano internacional, América disputará la tercera fecha de la Copa Sudamericana ante Tigre en Argentina, en un duelo programado para el 30 de abril a las 7:00 p.m., en el que buscará mantenerse en el liderato de su grupo.