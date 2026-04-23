Con brazalete electrónico, chaleco antibalas y escopeta fue capturado hombre en Kennedy

En las últimas horas, la Policía Metropolitana informó sobre la captura de un hombre que cumplía detención domiciliaria, mientras realizaban labores de patrullaje en la localidad de Kennedy.

La captura se dio en el barrio New York, cuando los uniformados detectaron una actitud sospechosa de un hombre que estaba acompañado de una mujer.

Al abordar a la pareja y realizarles el respectivo registro, se evidenció que el hombre tenía puesto un chaleco antibalas y bajo este un arma de fuego tipo changón.

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Asimismo, pretendía ocultar un brazalete electrónico del Inpec por porte de armas de fuego y hurto agravado.

“Su compañera también tenía en su poder 114 dosis de estupefacientes y dinero en efectivo”, señaló el Teniente Coronel, Juan Montilla, Comandante de la Estación de Policía de Kennedy.

Agregó que la mujer intentó escapar y fue detenida inmediatamente con dinero en efectivo, al parecer producto de esta actividad ilícita.

Los capturados y elementos incautados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

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En lo que va corrido del año 2026 en esta localidad, se ha logrado la captura de más de 776 personas por diferentes delitos y la incautación de 24 kilos de estupefacientes.