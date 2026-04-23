Cardique presentó balance de gestión 2025 con importantes resultados

En medio de cifras, obras ejecutadas en el territorio y el reconocimiento nacional a su apuesta tecnológica, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique — Cardique — presentó el balance de su gestión correspondiente a la vigencia 2025 durante la Audiencia Pública Ambiental realizada en el Centro Recreacional Los Juanes, en el municipio de Arjona.

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El informe, presentado por el director general Ángelo Bacci, evidenció avances en infraestructura hidráulica, restauración ecológica, monitoreo ambiental y fortalecimiento comunitario, consolidando un modelo de gestión que combina tecnología, prevención y trabajo concertado con las comunidades.

La audiencia permitió mostrar cómo las acciones desarrolladas durante 2025 impactaron directamente a los municipios de la jurisdicción, con intervenciones orientadas a reducir riesgos ambientales y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas.

Observatorio Ambiental Inteligente: datos en tiempo real para proteger el territorio

Dentro del Ecosistema Inteligente, dijo Bacci, el Observatorio Ambiental Inteligente se posiciona como una de las herramientas más importantes para la gestión ambiental del territorio.

Esta plataforma permite monitorear en tiempo real variables críticas como la calidad del agua, el aire y el ruido en diferentes municipios del norte y centro del departamento de Bolívar.

Durante la presentación, se informó que el sistema cuenta con:

Siete estaciones de monitoreo de calidad del agua, ubicadas en sectores estratégicos, 23 estaciones indicativas de calidad del aire, 4 estaciones de referencia ambiental y 100 kits ambientales, distribuidos en los 21 municipios de la jurisdicción.

Estas herramientas le permiten a Cardique fortalecer la toma de decisiones, anticipar riesgos ambientales y mejorar la vigilancia ambiental en zonas estratégicas.

Obras hidráulicas: intervenciones para reducir riesgos y proteger comunidades

Uno de los componentes más visibles del balance presentado durante la audiencia pública fue el avance de las obras hidráulicas ejecutadas en diferentes municipios.

Durante 2025, Cardique realizó intervenciones hidráulicas en ocho municipios, como la construcción de box culverts, reservorios y canales en concreto, relimpias y adecuación de arroyos, que no solo benefician los ecosistemas sino también a las comunidades.

Estas obras representan una respuesta directa a problemáticas históricas relacionadas con la gestión del riesgo en zonas vulnerables.

Restauración ecológica: recuperación del bosque seco tropical

En materia de restauración ambiental, la entidad en el 2025 presentó avances significativos en la recuperación de ecosistemas estratégicos.

En el municipio de San Juan Nepomuceno, Cardique logró la restauración de 100 hectáreas de bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados del Caribe colombiano, acciones que buscan recuperar la cobertura vegetal y fortalecer los servicios ecosistémicos del territorio.

Producción sostenible: sistemas agroforestales para fortalecer economías rurales

El balance también destacó la implementación de sistemas agroforestales en 100 hectáreas del municipio de El Carmen de Bolívar, fortaleciendo procesos productivos sostenibles.

Este modelo productivo combina conservación ambiental con generación de ingresos para las comunidades rurales.

Bancos de leña sostenible y eficiencia energética rural

Otra de las acciones destacadas fue el mantenimiento integral de 100 hectáreas de bancos de leña sostenibles en los municipios de Arjona y Turbana.

Además, se reportó la construcción de 760 estufas ecológicas eficientes en Arjona, Turbaco y Turbana, mejorando las condiciones de salud respiratoria y reduciendo el consumo de leña tradicional.

Gestión ambiental con enfoque preventivo y concertado

Durante su intervención, el director Ángelo Bacci enfatizó que las acciones ejecutadas responden a un modelo de gestión basado en la concertación territorial y la prevención del riesgo.

Las obras y programas presentados forman parte de proyectos priorizados junto a alcaldes, líderes sociales y comunidades, permitiendo optimizar los recursos disponibles y generar impacto real en el territorio.

“Nuestro compromiso es claro: prevenir antes que corregir, fortalecer la vigilancia ambiental y garantizar que las comunidades cuenten con herramientas para proteger su entorno”, señaló el director.

Un balance que consolida a Cardique como autoridad ambiental moderna

El balance presentado durante la Audiencia Pública Ambiental 2025 evidenció una gestión basada en resultados medibles, innovación tecnológica y fortalecimiento institucional.

La obtención del Premio Nacional Expo I 2026, el avance de obras hidráulicas, la restauración ecológica y la implementación del Observatorio Ambiental Inteligente posicionan a Cardique como una autoridad ambiental que apuesta por la tecnología y la sostenibilidad como herramientas para enfrentar los desafíos ambientales del territorio.

El informe dejó en evidencia que la gestión ambiental en la jurisdicción avanza con un enfoque integral que combina prevención, restauración, innovación y participación ciudadana, consolidando un modelo de gestión orientado a proteger los recursos naturales y mejorar las condiciones de vida de las comunidades.