Bogotá está sufriendo en todo tipo de inseguridades: Elvia Otero, víctima de atentado en El Salitre

En las últimas horas, Elvia Isabel Otero fue víctima de un atentado en el sector de El Salitre en el occidente de Bogotá. En diálogo con 6AMW, la aspirante a la Contraloría confirmó que si ha tenido amenazas debido a las investigaciones que adelantó en el ente de control.

“(…) Yo he tenido varias amenazas. Yo he realizado varias investigaciones. Todos los los temas y las investigaciones que realicé dentro de la DIARI como directora de de esta unidad de la Contraloría General de la República. En este momento me encuentro un poco desconcertada toda vez que esas investigaciones están andando. No sé qué ha pasado, no tengo la menor idea, pero la verdad la inseguridad en el país está para que todo esto retome un orden”, dijo Otero.

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De igual forma, la mujer relató los hechos del ataque que vivió.

“Gracias a Dios cuento aún con el esquema de protección que tengo hace varios años y que alcanzaron a reaccionar en tiempo. Por fortuna de Dios, en ese momento me di cuenta que las personas que me iban a atender en el local de al frente de donde nos estacionamos no estaban, y le pedí, al escolta que se bajara a averiguar si sí estaban y poder bajarme. Cuando se está bajando es cuando empieza, ellos reaccionaron y vieron que la moto venía para encima, y es cuando hacen el primer impacto”, aseveró.

Y agregó, “la Policía reaccionó de manera casi que a los cinco minutos. Después que el escolta se baja y hace los disparos, llega la policía de manera inmediata, y he estado acompañada por la Policía Nacional”.

Finalmente, Otero cuestionó los niveles de inseguridad en el país y Bogotá.

“Nunca había sufrido un impacto como hoy. Una cosa es pasar de las amenazas a los hechos reales como los de hoy, como los de ayer, que fueron algo contundente, que deja al país también en muy mal mala situación de seguridad. Bogotá está sufriendo en todo tipo de inseguridades, hurtos, atentados. Cualquier persona mira mal a otro y ya tiene un problema”, puntualizó.