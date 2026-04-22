‘Zona de adultos’ en Cartagena irá a discusión del Concejo en octubre

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reiteró su intención de impulsar la creación de espacios específicos destinados al trabajo sexual en la ciudad, una medida con la que se busca organizar esta actividad en áreas definidas.

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El mandatario indicó que, durante el próximo trimestre, el proyecto será abordado en el Concejo Distrital, donde se discutirán tanto la viabilidad de la iniciativa como los posibles sectores en los que podría implementarse.

Según explicó Turbay, la propuesta parte del reconocimiento de que esta práctica existe de manera constante en Cartagena, por lo que la administración pretende establecer un orden que evite su desarrollo en zonas residenciales y en los principales corredores turísticos.

La iniciativa, que ha despertado posturas encontradas, también incluye el fortalecimiento de mecanismos de control para prevenir casos de explotación sexual. En este sentido, las autoridades han enfatizado que se garantizaría la participación exclusiva de personas mayores de edad.

Finalmente, el alcalde precisó que, una vez se definan y autoricen los espacios, los establecimientos relacionados con esta actividad deberán operar únicamente dentro de esas áreas delimitadas, con el objetivo de impedir su presencia en otros sectores de la ciudad.