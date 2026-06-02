El SENA lidera la primera estrategia de movilidad internacional técnica en Iberoamérica

Cartagena será el escenario donde el SENA presentará oficialmente el Programa GABO de Movilidad en Formación Técnica y Tecnológica en Iberoamérica, una iniciativa pionera en la región que busca abrir nuevas oportunidades internacionales para aprendices y estudiantes.

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Este será el primer programa de su tipo liderado desde Colombia, enfocado en impulsar la movilidad académica, el intercambio de conocimientos y la cooperación entre instituciones de formación técnica y tecnológica de Iberoamérica.

“Las movilidades internacionales son un aspecto clave en los procesos formativos de nuestras y de nuestros aprendices. Por esa razón desde el SENA hemos venido liderando el proyecto GABO, para llevar aprendices de distintos países de Iberoamérica a que vivan experiencias en otras instituciones de formación profesional afuera de sus propias naciones.” Destacó David Garzón García, director de Promoción y Relaciones Corporativas del SENA.

El lanzamiento contará con la participación de representantes internacionales de entidades como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) de Costa Rica, Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) Educa de Chile, Instituto Nacional de Formación Técnica y Profesional (INFOTEP) de República Dominicana, Grupo Aspasia de España y Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industria (SENATI) de Perú, quienes llegarán a Cartagena para consolidar esta alianza regional por la educación y el talento.

La agenda incluirá la firma de un Memorando de Entendimiento Multilateral, encabezado por Jorge Eduardo Londoño Ulloa, director general del SENA, con el que se pondrá en marcha una red de cooperación enfocada en el robustecimiento de las entidades aliadas y el desarrollo de nuevas oportunidades para miles de personas en la región.

El Programa Gabo no solo conectará instituciones y países, también abrirá nuevas posibilidades para miles de aprendices que sueñan con formarse, crecer y llevar sus conocimientos más allá de las fronteras.