Concejo de Cartagena instala segundo periodo de sesiones ordinarias de 2026

En el marco de la conmemoración de los 493 años de fundación de Cartagena, el Concejo Distrital instaló oficialmente el segundo periodo de sesiones ordinarias de 2026, reafirmando su compromiso con el desarrollo, la participación ciudadana y el bienestar de los cartageneros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La instalación estuvo a cargo del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien destacó las transformaciones que vive la ciudad y los avances alcanzados durante su administración. El mandatario señaló que Cartagena atraviesa una etapa de recuperación y progreso, en la que prevalecen las obras, la inversión y el interés general.

Durante su intervención, el alcalde anunció que el Distrito pondrá fin a su relación contractual con Veolia y buscará nuevos aliados estratégicos que permitan fortalecer y mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos en la ciudad.

El discurso de Turbay Paz, finalizó resaltando el trabajo del concejo y su participación constante en cada uno de los avances que ha tenido la heroica.

Por su parte, el presidente del Concejo Distrital, Hernando Piña Elles, aseguró que el debate democrático debe traducirse en resultados concretos para las comunidades y reiteró el compromiso de la corporación con el ejercicio responsable de sus funciones.

“Desde nuestra corporación reiteramos el compromiso de ejercer un control político serio, transparente y constructivo, así como de estudiar con responsabilidad cada iniciativa que contribuya al bienestar y desarrollo de todos los cartageneros”, expresó Piña.

En su discurso, el presidente del Concejo también invitó a todos los sectores de la sociedad a participar activamente en la construcción de ciudad, destacando que el desarrollo de Cartagena es una tarea colectiva que requiere el compromiso de instituciones, líderes sociales, gremios y ciudadanía en general.

Finalizada la sesión de instalación, la mesa directiva citó para el martes 2 de junio a las 8:30 a. m.