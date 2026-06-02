Sinfónica de Panamá celebró 85 años con la dirección del maestro Germán Céspedes

El director de la Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac, Germán Céspedes Díaz, recibió los más altos elogios tras dirigir los dos conciertos conmemorativos por los 85 años de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá.

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Dado el memorable motivo de aniversario, la Sinfónica Nacional de Panamá quiso darle el mayor realce posible, y por eso contactó al maestro Céspedes para oficiar como director invitado.

Los conciertos, titulados “El continente suena en Panamá”, se cumplieron el 28 de mayo en el Teatro Nacional de Panamá, y el 29 de mayo en el Centro de Arte y Cultura de Colón.

Participaron como solistas los trombonistas Gerardo Pinto, Dante Batista, Juan D. Frías y Juan E. Frías, quienes acompañaron una programación especial dedicada a exaltar la riqueza musical del continente.

“En nombre del Gobierno Nacional y del Presidente de la República, José Raúl Mulino, resaltamos el valor de esta trayectoria artística y el compromiso de seguir fortaleciendo el acceso universal a la cultura y las artes”, dijo la Ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera.

La celebración reconoce el legado de una institución fundamental para la cultura panameña, que desde 1941 ha construido identidad, formación y memoria sonora para generaciones de panameños.

La Orquesta Sinfónica Nacional desarrolla su temporada 2026, que incluye más de 14 conciertos en distintos puntos del país, con el objetivo de ampliar el acceso a la música sinfónica y fortalecer el desarrollo cultural en Panamá.

El maestro Germán Céspedes es director del Conservatorio “Adolfo Mejía Navarro” de Unibac, y desde hace más de una década dirige la Orquesta Sinfónica de Bolívar Unibac.