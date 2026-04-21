Israel Fernández, el “nuevo mesías del flamenco”, llega por primera vez a Bogotá el 23 de abril

El próximo 23 de abril de 2026, el Teatro Colsubsidio será escenario de un acontecimiento histórico para la cultura en Colombia: el debut del cantautor español Israel Fernández.

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A sus 37 años, Fernández se ha consolidado como una de las voces más prestigiosas y respetadas de la escena flamenca contemporánea.

Su técnica impecable y su “voz sobrenatural” han logrado atraer tanto a la afición más ortodoxa como a nuevas generaciones amantes de la música alternativa.

En Bogotá presentará “De Oro y Marfil”, un espectáculo de gran formato que marca un punto de inflexión en su carrera.

Israel Fernández ha conquistado escenarios emblemáticos como el Teatro Real de Madrid, el Café de la Danse en París y el SummerStage de Nueva York.

Su trayectoria incluye dos nominaciones al Latin GRAMMY por los álbumes Amor (2021) y Pura Sangre (2023), además de reconocimientos como el Premio Odeón al Mejor Álbum Flamenco.

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Su talento lo ha llevado a colaborar con figuras como Rosalía, Natalia Lafourcade, Pablo Alborán, Dellafuente y C. Tangana.

Su llegada a Bogotá inaugura la Bienal de Flamenco – Estación Bogotá, ofreciendo al público colombiano una oportunidad única de presenciar a uno de los artistas más influyentes del género en la actualidad.