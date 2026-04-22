Sogamoso tendrá día sin carro y sin moto hoy 22 de abril por el Día de la Tierra

Sogamoso

Hoy 22 de abril se llevará a cabo en Sogamoso la jornada de día sin carro y sin moto, una medida que busca reducir la contaminación y promover la conciencia ambiental entre los ciudadanos. Así lo confirmó la directora del Instituto de Tránsito y Transporte de Sogamoso (INTRASOG), Mónica Pineda.

“La jornada se realizará desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Invitamos a todos los ciudadanos y visitantes a dejar sus vehículos en casa y utilizar medios alternativos de transporte”, explicó la funcionaria, quien destacó que esta actividad se desarrolla en el marco de la conmemoración del Día de la Tierra.

Pineda precisó que habrá excepciones para facilitar la movilidad en el perímetro de la ciudad. “Las vías nacionales y departamentales que permiten el tránsito hacia otros municipios estarán habilitadas, pero no se podrá ingresar al centro de la ciudad”, indicó.

En cuanto a los vehículos exceptuados, la directora señaló que podrán circular ambulancias, bomberos, Policía, vehículos de tránsito, transporte de pacientes con soporte médico, coches fúnebres, maquinaria de obras públicas, grúas y demás automotores que presten servicios de primera necesidad. Además, estarán habilitados los vehículos eléctricos, híbridos y el servicio público, incluidos taxis y colectivos urbanos.

La jornada también estará acompañada de actividades ambientales. “Estamos organizando acciones de ornato e invitando a la ciudadanía a sembrar árboles y participar en actividades que fortalezcan el compromiso con el medio ambiente”, agregó Pineda.

La funcionaria advirtió que quienes incumplan la medida serán sancionados. “Se aplicará la infracción C-14, que supera los 600 mil pesos, además de la inmovilización del vehículo”, concluyó.