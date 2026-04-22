Se instaló el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos 2026

Se lleva a cabo el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, en Cartagena, que reúne a más de 500 asistentes. En su presentación, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación, hizo un análisis de la realidad macroeconómica mundial y local, destacando el importante papel que cumplen los mencionados sectores en el país.

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La presentación del dirigente gremial retomó la encuesta del Foro Económico Mundial sobre lo que sucede en el mundo y los riesgos que definen el 2026. Allí los cinco principales factores son: en primer lugar, la confrontación geoeconómica; segundo el escalamiento de conflictos interestatales; en tercero, los riesgos asociados al clima; en cuarto, la polarización política y social; y en quinto, la desinformación (con IA).

En ese contexto, el presidente de la ANDI aseguró que la logística y la capacidad de acceso geográfico han vuelto a ser factores determinantes. Para un país como Colombia, estas discusiones globales no son nuevas; sin embargo, lo que ocurre en el entorno internacional es altamente relevante. Entre otros aspectos, el suministro de combustibles enfrenta riesgos, dada la dependencia energética y la sensibilidad geopolítica de puntos estratégicos como el Estrecho de Ormuz.

“Gran parte de los conflictos del mundo tienen que ver con temas energéticos. Los países tratan de obtener fuentes confiables y a buen costo. Por eso no es razonable que Colombia haya decidido debilitar su posición energética como lo ha hecho estos años. Deberíamos tener una posición energética que nos dé autonomía y nos permita hacer la transición hacia energías limpias”, precisa Bruce Mac Master.

“Debemos tomar la decisión estratégica de cómo nos vamos a relacionar con los mercados mundiales. Donde realmente se evidencian mejoras competitivas es en el ámbito logístico. En ese sentido, fortalecer nuestra capacidad productiva y avanzar en estrategias de nearshoring será cada vez más importante. Producir más y mejor es la base del desarrollo que verdaderamente beneficia a un país”, añadió el presidente de la ANDI.

En el panorama nacional, se evidenció que actualmente Colombia tiene un crecimiento bajo que solo llega a un 2%, insuficiente para las necesidades del país. En este escenario confluyen una serie de discusiones claves en áreas como el manejo de la inflación y la política fiscal. “No tengo la menor duda de que debemos tener unas buenas condiciones de inversión: necesitamos estabilidad jurídica, necesitamos claridad. Los inversionistas están dispuestos a invertir y a aportar al país, si les ofrecemos reglas claras y estabilidad”, puntualizó el presidente Mac Master.

Premio a la Mujer Sobresaliente

Durante la jornada también se realizó la entrega del Premio a la Mujer Sobresaliente en el Sector Marítimo y Portuario de la ANDI; iniciativa creada con el propósito de resaltar el valor de la participación de las mujeres en este sector de la economía; así como visibilizar su labor y motivar a más mujeres a que se vinculen a este sector.

Las ganadoras son: Yara Marcela Fernández Camargo de Compas S.A., en la categoría: “Operación Portuaria – Manipulación de Carga; Cristina Bustillo Gutiérrez de Piñeres de Puerto Bahía, en la categoría: “Actividades en el logro de objetivos de desarrollo sostenible”; Ángela Marcela García Tenorio de Compas S.A., en la categoría: “Gestión Integral de Puertos”; y Palermo Sociedad Portuaria S.A., en la categoría: “Iniciativa Empresarial de Equidad de Género”.