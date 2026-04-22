Presidente Petro advierte que posible atentado contra Iván Cepeda se estaría gestando en Boyacá

Autoridades alertan sobre presencia de redes del narcotráfico y control ilegal en el Valle de Tenza.

Boyacá

Durante el más reciente consejo de ministros, el Gobierno nacional centró su atención en la situación de seguridad en el Valle de Tenza, en Boyacá, donde se advierte la presencia de estructuras criminales y riesgos de violencia.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, indicó que “uno de los compromisos es el despliegue efectivo de militares, policías y capacidades de inteligencia en áreas actualmente desprovistas de presencia institucional”, especialmente en esta subregión del oriente boyacense.

El funcionario agregó que en el Valle de Tenza, en Boyacá, ya se han adelantado operaciones conjuntas con la Fuerza Pública. “Se han neutralizado objetivos de un cartel identificado del ELN”, afirmó, al tiempo que señaló que se han destruido 19 laboratorios de procesamiento de cocaína, seis de ellos entre 2025 y 2026.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro explicó que las alertas sobre esta zona del departamento surgieron en un Consejo de Seguridad, en medio de información sobre un posible atentado contra el senador Iván Cepeda.

“Fuentes que presenté muestran un posible atentado… grupos con muchas armas están entrando al Valle de Tenza”, aseguró el mandatario, quien además advirtió que en esta región de Boyacá “hay un control mafioso”.

Petro sostuvo que allí operaría una estructura denominada “Junta del Narcotráfico” y advirtió que “si el ELN está entrando con armas y la mafia está ahí, va a haber guerra, y nosotros tenemos que impedirla”.

El jefe de Estado indicó que la información fue compartida con agencias internacionales, pero enfatizó que “los primeros en saberlo y actuar debemos ser nosotros”, insistiendo en la necesidad de intervención estatal en el Valle de Tenza, en Boyacá.