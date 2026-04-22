Gobierno y comunidades avanzan en la delimitación del Páramo de Pisba

El Ministerio de Ambiente continuará desarrollando espacios de diálogo en los municipios restantes de Boyacá, con el propósito de seguir avanzando de manera colectiva en la delimitación participativa del páramo de Pisba

Boyacá

El Ministerio de Ambiente logró nuevos acuerdos con las comunidades del municipio de Pisba, Boyacá, llegando a consensos en seis de las 13 localidades que son parte del proceso de delimitación participativa del páramo de Pisba.

Este avance representa un 45% de progreso en las concertaciones, equivalente a la protección de más de 32.000 hectáreas de ecosistemas de páramo en los municipios de Labranzagrande, Pisba, Mongua, Tasco, Gámeza y Corrales en Boyacá y otros tres en Casanare.

Así mismo, en los municipios de Corrales, Tasco, Gámeza y Socha continúan los espacios de concertación sobre los temas ineludibles definidos por la Corte Constitucional.

A la fecha, más de 900 habitantes de los municipios involucrados han participado en las jornadas de diálogo deliberativo para la concertación, espacios que han permitido recoger inquietudes, aclarar dudas y conocer las visiones locales sobre la protección de este ecosistema estratégico y las actividades productivas que dependen de él.

“Estamos de acuerdo con la delimitación de este páramo. Es muy positivo que esta delimitación no se haya realizado únicamente desde un escritorio en Bogotá, sino que realmente se haya venido al territorio para identificar las realidades y escuchar a los campesinos. Quiero felicitar al Ministerio de Ambiente por llevar esta información de manera clara y por vincular a otras entidades, con el fin de brindar garantías a estos procesos. Finalmente, también se aclaró que, con la Ley de Páramos, se permite que los campesinos continúen trabajando sus parcelas de cultivo, siempre y cuando no se amplíen y se haga de manera controlada, garantizando así mejores condiciones de vida para quienes habitan estos territorios”, aseguró Manuela Ruiz, alcaldesa del municipio de Pisba.

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Por su parte, en el municipio de Socha se instaló la primera mesa de concertación, donde comunidades y entidades avanzaron en el análisis del área de referencia del páramo y en los aspectos ambientales y socioeconómicos asociados a este territorio, reafirmando su compromiso de continuar el diálogo y la búsqueda de acuerdos para la conservación del ecosistema.

“Con respecto a la reunión, el inicio nuevamente de la delimitación del páramo, estoy totalmente de acuerdo, ya que desafortunadamente ha habido dilataciones por cerca de varios años y es más que necesario que se continúe esta delimitación, pues al no hacerlo tendremos un problema mucho más complejo con el tiempo”, señaló Benedicto Castellanos, habitante de Socha.

El Ministerio de Ambiente continuará desarrollando espacios de diálogo en los municipios restantes de Boyacá, con el propósito de seguir avanzando de manera colectiva en la delimitación participativa del páramo de Pisba, garantizando los derechos de las comunidades y la protección de uno de los ecosistemas más importantes para el abastecimiento hídrico de la región.

El complejo de páramos de Pisba se encuentra en los departamentos de Boyacá y Casanare abarcando una extensión de 81.481 hectáreas. Esta región pertenece a la cordillera oriental que se caracteriza por ser una importante estrella hídrica y zona de endemismos, contiene una importante representatividad ecosistémica dentro de la región y resulta ser una estrella hídrica que brinda servicios ambientales para más de 130.000 habitantes de los Departamentos de Casanare y Boyacá.