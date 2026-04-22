Presidente de la ANI aclara que diferencias en contrato del aeropuerto de Cartagena

Tras las recientes inquietudes planteadas por los organismos de control respecto al contrato para la operación y ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) se pronunció para dar un parte de tranquilidad sobre la ejecución de este megaproyecto de un billón de pesos. El presidente de la entidad,Óscar Javier Torres Yarzagara, explicó que la discrepancia detectada por la Procuraduría se debió a un error táctico entre las cifras estipuladas en el valor presente neto y lo finalmente adjudicado, una situación que fue corregida administrativamente sin comprometer la realidad financiera de la obra.

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El directivo enfatizó que, desde su llegada a la presidencia de la ANI junto a su equipo jurídico y contractual, se priorizó la transparencia en este proceso para garantizar que la terminal aérea responda al incremento masivo en la movilidad de pasajeros. Según el funcionario, la corrección del documento permitió avanzar sin contratiempos en los planes de infraestructura, asegurando que el servicio se preste bajo los estándares de dignidad y regulación exigidos para una ciudad con la proyección turística de Cartagena.

Además de la gestión aeroportuaria, la entidad destacó que este proyecto hace parte de una visión integral de conectividad para la región Caribe, que incluye hitos como el otorgamiento del otro sí para el estudio de impacto ambiental del Canal del Dique. Con estas acciones, el Gobierno Nacional busca consolidar un modelo de infraestructura que genere seguridad jurídica a los inversionistas y bienestar socioeconómico a las poblaciones locales, manteniendo firme la apuesta por la modernización logística del país.