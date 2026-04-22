Cayó adulto mayor que movía droga por millones en Magangué

En un contundente golpe contra el tráfico local de estupefacientes, la Policía Nacional capturó a un adulto mayor en el corregimiento de Cascajal, jurisdicción de Magangué, señalado de dedicarse al negocio ilegal de estupefacientes.

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El procedimiento fue realizado por personal de Policía Judicial mediante diligencias de allanamiento, donde sorprendieron al hombre con 3.700 dosis de marihuana, 770 dosis de base de coca y una gramera, todo listo para su comercialización.

Según las investigaciones, el capturado estaría moviendo alrededor de 4 millones de pesos semanales producto de la venta de droga, afectando directamente la seguridad y tranquilidad de la comunidad.

Las autoridades indicaron que utilizaba inmuebles tipo “caleta” para almacenar los estupefacientes, dosificarlos y luego distribuirlos en distintos puntos, tanto en la zona rural como urbana de Magangué.

Además, información de fuente humana permitió establecer que estas sustancias, presuntamente, pertenecerían al Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, que estaría dinamizando el expendio de droga en esta región.

Con esta incautación, se golpean de manera directa las finanzas criminales de esta estructura ilegal y se evita que estas sustancias lleguen a manos de niños, niñas y adolescentes.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Seguimos dando golpes contundentes al microtráfico. No vamos a permitir que estas estructuras sigan afectando a nuestras comunidades, especialmente a nuestros niños y jóvenes”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante Departamento Policía Bolívar.