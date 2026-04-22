Habilitada conexión Territorio Mío - Parque Heredia, segunda vía complementaria de La Carolina

Durante años, esta conexión fue una posibilidad que nadie se atrevió a convertir en realidad. No existía en la planeación, no figuraba entre las soluciones previstas y parecía impensable como alternativa para la movilidad de la ciudad. Hoy eso cambió. La vía entre Territorio Mío y Parque Heredia ya fue entregada y está al servicio de la ciudadanía.

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Bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, lo que durante años fue una ausencia en el mapa, hoy es una realidad que empieza a cambiar la forma de moverse de cientos de cartageneros, abrir nuevas conexiones y demostrar que sí es posible construir soluciones donde antes solo había congestión.

Esta nueva conexión estratégica, de 690 metros lineales, a partir de ahora entra en operación para mejorar el flujo vehicular y aliviar la congestión histórica en esta zona de la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay encabezó la puesta en servicio de la nueva vía, constatando su entrada en funcionamiento tras culminarse al 100 % la aplicación de carpeta asfáltica, la señalización vial y las condiciones operativas necesarias para su uso. Paralelamente, avanzan las labores de iluminación a cargo de EPM, empresa responsable del alumbrado público en Cartagena.

La nueva vía cuenta con una carpeta asfáltica en en 690 metros lineales, que enlaza estratégicamente la Transversal 54 y La Cordialidad con Parque Heredia, la antigua vía a Ternera, sectores como Ciudad Jardín, zona de Conurbación con Turbaco o el entorno de la Terminal de Transportes.

Un beneficio innegable

La obra, ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, conecta La Cordialidad (Transversal 53) con Parque Heredia, la antigua vía a Ternera (Diagonal 32), Ciudad Jardín, zona de Conurbación con Turbaco, entre otros sectores aledaños de expansión urbana, consolidándose como una alternativa real para mejorar los desplazamientos en una zona donde por años la movilidad ha estado marcada por trancones y tiempos excesivos de recorrido.

Su entrada en operación representa además un soporte fundamental para el inicio de los trabajos principales del Intercambiador Vial La Carolina, ya que esta conexión ayudará a redistribuir flujos vehiculares y a reducir impactos durante la ejecución de la megaobra.

“Hoy estamos entregando una solución que no existía, una vía que nadie había visto antes como alternativa y que hoy se convierte en una respuesta concreta a problemas reales de movilidad. Esta es la segunda vía complementaria que ponemos al servicio del Intercambiador de La Carolina y forma parte de una estrategia seria para descongestionar esta zona y preparar a Cartagena para una transformación mayor”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y resaltó: “El análisis social que queda con esta gran obra es: ¿qué habría o seguiría pasando de no existir el Intercambiador de La Carolina y las necesarias vías alternas complementarias? Invasiones, abandono, potreros llenos de forajidos, basureros ilegales y descontrol?; ¿Ahora qué hay? Una estratégica conexión vial; un sur de Cartagena que se moderniza y conquista lugares históricamente abandonados y desolados”.

El mandatario destacó que estas obras complementarias son parte de una visión integral para resolver un problema histórico. “No estamos esperando que arranque la gran obra para actuar. Nos estamos anticipando. Ya entregamos una primera conexión en enero, hoy entregamos la segunda, y ambas van a ser determinantes para soportar la movilidad cuando entren los trabajos principales sobre La Cordialidad”, añadió.

Esta entrega fortalece el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) del Intercambiador, del cual ya hacen parte dos conexiones funcionales: la primera, entregada en enero entre Parque Heredia y La Carolina, y ahora esta nueva vía en Territorio Mío, que amplía la red de rutas alternas disponibles para conductores.

La nueva conexión en Territorio Mío no solo mejorará la movilidad, sino que impulsará el desarrollo de toda la zona, facilitando el acceso a viviendas, servicios y oportunidades para miles de familias.

Con su habilitación, miles de residentes y usuarios que se movilizan entre La Cordialidad, la antigua vía a Ternera y Parque Heredia contarán con una nueva opción para reducir tiempos de desplazamiento y enfrentar con mayor eficiencia las dinámicas del tráfico vehicular.

En medio de la entrega de la estratégica conexión vial, el alcalde Dumek Turbay Paz explicó que, con recursos adicionales, la Alcaldía Mayor de Cartagena hará realidad el sendero peatonal de la vía, se llevará a cabo la limpieza del canal contiguo y será incluido el alumbrado pertinente, de la mano con EPM.