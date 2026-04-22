Bruce Mac Master advierte crisis fiscal en Colombia y pide proteger al Banco de la República

En su intervención en el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en el Centro de Convenciones de Cartagena, el líder gremial Bruce Mac Master expresó su profunda preocupación por el panorama económico que atraviesa el país, calificando la situación actual como una crisis fiscal simultánea que no se había registrado en los últimos 40 años. Según el dirigente, este escenario es producto de decisiones internas que han golpeado la confianza, lo que se refleja en una disminución drástica de la inversión extranjera, la cual pasó de 17.000 millones de dólares a tan solo 11.000 millones de dólares en el último periodo.

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Uno de los puntos más enfáticos de Mac Master fue la defensa de la independencia del Banco de la República frente a las presiones del Gobierno Nacional. “Colombia debe ser consciente de que las familias colombianas requieren de una institucionalidad que le permita defenderlos en contra de la inflación”, afirmó el directivo, subrayando que la autonomía del emisor es la única garantía para proteger a las poblaciones más vulnerables. Aseguró además que negar el impacto de los salarios y los servicios públicos sobre el costo de vida carece de lógica: “Decir que los salarios no tienen ningún efecto sobre la inflación (...) no tiene ningún asidero, es ilógico decirlo”.

Finalmente, el vocero de los empresarios hizo un llamado a recuperar las condiciones de equidad y a brindar seguridad jurídica para reactivar el crecimiento. “Tenemos que darle la oportunidad a la economía, a los ciudadanos, a los empresarios, a los emprendedores de poder hacer las cosas bien en nuestro país para poder generarle beneficio a todos”, concluyó. A pesar de las cifras de desocupación, Mac Master advirtió que la informalidad sigue siendo un reto estructural que impide que el país sea realmente pujante y próspero.