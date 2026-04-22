Capturado sujeto con ocho anotaciones judiciales por diferentes delitos en Cartagena

En un nuevo golpe a las estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes en Cartagena, la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un sujeto dinamizador del expendio de sustancias alucinógenas.

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El operativo fue realizado en el barrio Torices, mediante diligencia de registro y allanamiento a un bien inmueble, en el que fue sorprendido un sujeto de 31 años de edad, conocido como ‘El Negro Sencillo’, natural de Cartagena, con más de 500 dosis de marihuana, dos grameras y 500 bolsas plásticas para su dosificación.

El capturado fungía, presuntamente, como coordinador de puntos de expendio al servicio de la estructura criminal ‘Clan del Golfo’ en el sector turístico de La Boquilla. Presenta un amplio prontuario que data desde el año 2012, por los delitos de concierto para delinquir (2013, 2013), homicidio agravado (2021), homicidio (2016, 2016, 2017), tráfico de estupefacientes (2013) y lesiones personales (2020).

El capturado es señalado por la comunidad de ser, presuntamente, el dinamizador de la venta de sustancias estupefacientes en La Boquilla. Mensualmente distribuía, al parecer, más de 20 mil dosis de estupefacientes, con una renta criminal cercana a los 70 millones de pesos.

Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado más de 1.120 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 543 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.

“Estamos golpeando con firmeza a las estructuras multicrimen que se disputan el tráfico de estupefacientes en la ciudad. Necesitamos que los cartageneros denuncien, con absoluta reserva, para seguir cerrando el paso a estas organizaciones criminales”, sostuvo.