Arrancaron oficialmente las obras principales del Intercambiador de La Carolina

Luego de que la Alcaldía de Cartagena entregara al uso ciudadano la segunda vía complementaria del Plan de Manejo de Tránsito del Intercambiador de La Carolina, otra noticia de gran impacto marcó la jornada: comenzaron oficialmente los trabajos principales de la megaobra sobre la Transversal 53 o La Cordialidad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con el inicio de excavaciones en el separador central arrancó formalmente la intervención física del Intercambiador, una obra llamada a resolver de fondo uno de los mayores clamores ciudadanos en materia de movilidad. Durante años, esta zona ha sido escenario de trancones diarios, largos tiempos de espera, cuellos de botella y una creciente presión vehicular derivada del desarrollo urbano. Hoy esa realidad empieza a cambiar.

¿Con qué se empezó?

Las primeras actividades se concentran en la adecuación de un carril temporal sobre el separador, que permitirá orientar parte del flujo vehicular por esa franja mientras avanzan los trabajos constructivos. Paralelamente, se habilitará un sendero de tránsito peatonal en el costado derecho de La Cordialidad, medida que permitirá liberar la zona de andenes para ejecutar la demolición necesaria y avanzar con la reubicación de redes de servicios públicos previamente identificadas.

Desde la coordinación técnica del proyecto se reiteró además un mensaje fundamental para la ciudadanía: el tránsito por La Cordialidad no será suspendido durante la ejecución de la obra. Precisamente para garantizar continuidad operativa fueron concebidas las vías de servicio y las conexiones complementarias ya construidas.

El megaproyecto

El proyecto principal se desarrollará sobre 670 metros, entre el box culvert del canal Calicanto y la entrada de Villas de La Candelaria, e incluye una solución vial de gran escala compuesta por una glorieta, dos puentes, cuatro carriles principales y cinco vías de enlace, con un diseño moderno pensado para reorganizar completamente este nodo estratégico.

Su impacto será estructural. Según los estudios del proyecto, permitirá reducir hasta en 30 minutos los tiempos de desplazamiento, beneficiando de manera directa a más de 400 mil personas de sectores como Villa Estrella, Villas de La Candelaria, El Pozón, Barrios Unidos, La Carolina, Ciudad Jardín, San José de los Campanos, zona de Conurbación con Turbaco, entre otros, así como a quienes ingresan a Cartagena desde la Ruta 90, La Cordialidad y la Troncal de Occidente.

“Este era un clamor histórico. La gente estaba cansada de los trancones, del tiempo perdido, del desgaste diario. Y esta obra responde precisamente a esa necesidad. No es una intervención menor: es una solución estructural para un problema que por años nadie había enfrentado de fondo. Hoy comienza esa transformación”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

El mandatario distrital destacó que el inicio de la obra principal es resultado de una estrategia planificada. “No llegamos aquí improvisando. Primero construimos soluciones para soportar la movilidad. Ya entregamos una primera vía complementaria entre Parque Heredia y La Carolina, hoy pusimos al servicio la segunda entre Territorio Mío y Parque Heredia, y ahora arrancamos la gran obra principal. Así se construyen respuestas serias”, añadió.

Más allá de una obra vial, el Intercambiador de La Carolina representa una respuesta a un problema histórico que afectaba productividad y calidad de vida de los cartageneros. Su ejecución permitirá ordenar flujos, mejorar conectividad y preparar a la ciudad para el crecimiento que demanda su expansión.

Hoy comenzaron los trabajos principales. Y con ellos, empezó a construirse la solución que miles de cartageneros reclamaron durante años.