Por campeonato nacional de ciclismo este domingo no habrá recreovía en Bucaramanga

Bucaramanga

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbu anunció que este domingo 26 de abril no habrá recreovía por la carrera 27 debido a que durante esta jornada se correrá la prueba contrarreloj y la gran final del Campeonato Nacional de Ciclismo Juvenil y Prejuvenil.

La competencia se correrá a partir de las 9 de la mañana. “Será una oportunidad especial para que las familias bumanguesas se reúnan, apoyen a los deportistas y vivan de cerca una verdadera fiesta en torno al deporte”, consiga un comunicado del instituto que maneja los temas de recreación y deportes de Bucaramanga.

El Campeonato Nacional de Ciclismo se efectúa en el velódromo Alfonso Flórez Ortiz durante las primeras jornadas.

La recreovía dominical volverá el domingo 3 de mayo en el horario habitual de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.