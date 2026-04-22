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22 abr 2026 Actualizado 10:39

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Por campeonato nacional de ciclismo este domingo no habrá recreovía en Bucaramanga

A la ciudad llegaron decenas de deportistas de las categorías juvenil y prejuvenil.

Alcaldía de Bucaramanga

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Bucaramanga

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga, Inderbu anunció que este domingo 26 de abril no habrá recreovía por la carrera 27 debido a que durante esta jornada se correrá la prueba contrarreloj y la gran final del Campeonato Nacional de Ciclismo Juvenil y Prejuvenil.

La competencia se correrá a partir de las 9 de la mañana. “Será una oportunidad especial para que las familias bumanguesas se reúnan, apoyen a los deportistas y vivan de cerca una verdadera fiesta en torno al deporte”, consiga un comunicado del instituto que maneja los temas de recreación y deportes de Bucaramanga.

El Campeonato Nacional de Ciclismo se efectúa en el velódromo Alfonso Flórez Ortiz durante las primeras jornadas.

La recreovía dominical volverá el domingo 3 de mayo en el horario habitual de 6:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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