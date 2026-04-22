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22 abr 2026 Actualizado 16:34

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María Carolina Hoyos presenta su libro Felicidad imperfecta: cómo levantarse cuando la vida se rompe

María Carolina Hoyos, hermana del difunto senador Miguel Uribe Turbay, habla sobre su nuevo libro Felicidad imperfecta: cómo levantarse cuando la vida se rompe, que llega a la FILBo este 22 de abril de 2026.

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Maria José Castro

María Carolina Hoyos, hija de la reconocida periodista Diana Turbay y hermana del difunto senador Miguel Uribe Turbay, lanzó su segundo libro, Felicidad imperfecta: cómo levantarse cuando la vida se rompe. Esta obra, que ya está disponible en las librerías del país, es un manual de superación que busca guiar a quienes atraviesan momentos difíciles, ofreciendo una perspectiva de resiliencia frente a la adversidad.

En conversación con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, María Carolina Hoyos narró cómo logró plasmar en papel su experiencia y su método para levantarse en medio del dolor.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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