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María Carolina Hoyos presenta su libro Felicidad imperfecta: cómo levantarse cuando la vida se rompe

María Carolina Hoyos, hija de la reconocida periodista Diana Turbay y hermana del difunto senador Miguel Uribe Turbay, lanzó su segundo libro, Felicidad imperfecta: cómo levantarse cuando la vida se rompe. Esta obra, que ya está disponible en las librerías del país, es un manual de superación que busca guiar a quienes atraviesan momentos difíciles, ofreciendo una perspectiva de resiliencia frente a la adversidad.

En conversación con 6AM W y Julio Sánchez Cristo, María Carolina Hoyos narró cómo logró plasmar en papel su experiencia y su método para levantarse en medio del dolor.

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