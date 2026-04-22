Levantan contingencia en Tunja por falta de agua

"Damos un reporte satisfactorio de la acción técnica que se ha adelantado por parte de la empresa con el acompañamiento de la alcaldía mayor de Tunja", Fredy Acosta, gerente de Planeación de la empresa Veolia Aguas de Tunja.

Tunja

El alcalde encargado de Tunja, Carlos Gabriel Hernández, anunció que, “como parte de los compromisos adquiridos el 17 de abril en el primer Puesto de Mando Unificado alrededor de la emergencia sanitaria producto del colapso de parte de la tubería de la red que conduce de la represa Teatinos a Tunja, estamos brindando un parte de tranquilidad y es que ya fue solventada la emergencia sanitaria, ya las comunidades tienen el agua en sus hogares y ya damos por terminado oficialmente dicha emergencia”.

Anunció nuevas gestiones y obras para garantizar el suministro en la ciudad.

“Junto con la Secretaría de Fomento Económico, la empresa Veolia Aguas de Tunja y bomberos estamos gestionando todos los instrumentos y todas las acciones que a futuro permitan mitigar con mayor agilidad este tipo de emergencias. Hemos ya licitado un punto denominado La Fuente parte 3, que es un pozo profundo, se está haciendo el estudio y diseño para otro pozo profundo. Estamos gestionando también una nueva fuente de abastecimiento desde la represa la Copa que queda en el municipio de Toca y estamos en la compra de un equipo para el cuerpo de bomberos, que es otro carro tanque con el fin de apoyar esas gestiones, mitigar los efectos producidos por el cambio climático y, sobre todo, tener una ciudadanía tranquila en la gestión que hemos realizado como equipo de trabajo que nos caracteriza”.

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En ese mismo sentido se pronunció Fredy Acosta, gerente de Planeación de la empresa Veolia Aguas de Tunja.

“Se desplegó la acción técnica sobre la línea de conducción que nos trae de agua del embalse, se ha estabilizado la línea que del embalse conduce nuestras aguas hasta la ciudad Tunja y se hizo el respectivo llenado. Hicimos la estabilización de sectores y ya tenemos abastecido el 99% de la ciudad con el desarrollo, presiones y percepción de caudal que característica la ciudad”.

Dijo que los trabajos fueron exigentes y los resultados satisfactorios.

“Damos un reporte satisfactorio de la acción técnica que se ha adelantado por parte de la empresa con el acompañamiento de la alcaldía mayor de Tunja y la gran acción del departamento de bomberos”.